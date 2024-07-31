Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Ставший уже легендарным микрорайон «Европейский берег» в заречной части города расширяется. Застройщик «Страна Девелопмент» возводит вторую очередь проекта и открывает продажи в новом доме. Значит, именно сейчас, на старте, самые выгодные условия для покупки недвижимости. Делимся подробностями о жилом комплексе и доме под названием «Канны».
Дом, состоящий из 7 парадных с разной этажностью — от 10 до 24, будет сдан в начале 2027 года и подойдет тем, кто только задумался о переезде в Тюмень или в новую квартиру. Выбор планировок традиционно широкий — от студий до больших семейных вариантов. «Канны» располагают двумя закрытыми дворами, предназначенными исключительно для жителей. Для малышей — песочницы, развивающие игры и качели. Детям постарше понравятся тематические зоны отдыха с центральными горками в виде большого маяка и крепости. Для встреч с соседями будут оборудованы пикниковые зоны и зоны отдыха в виде лодок. В каждом дворе появится воркаут-зона, а вся территория — под наблюдением умных камер и доступна только для жильцов.
Весь проект состоит из 10 домов с собственными закрытыми дворами, большим пешеходным бульваром и набережной. Проектируя дома, застройщик расположил малоэтажные секции ближе к воде, а те, что выше — дальше. Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, и жителям открывается вид на набережную. Часть окон смотрят во двор и бульвар, где расположены зеленые зоны отдыха и детские площадки — такие виды формируют чувство безопасности.
На территории комплекса предусмотрены три детских сада, один из которых — встроенный. Кроме того, здесь появится одна новая школа.
Пляжный променад, прибрежный сад, пирс со смотровой, сухой фонтан, вело-колясочный маршрут и еще с десяток полезных зон — все это появится на набережной жилого комплекса «Европейский берег 2.0». Новая общественная зона станет продолжением уже существующей набережной около легендарного ЖК «Европейский берег».
Ловить праздничные салюты, наблюдать за гладью воды, провожать закаты и встречать рассветы с видом на реку из окна собственной квартиры однозначно приятнее. Выбрать квартиры с видами мечты можно уже сейчас на сайте застройщика strana.com. Подробнее о проекте могут рассказать менеджеры в офисе продаж по адресу: ул. Газовиков, 73к1.
Застройщик — ООО СЗ «К2». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.