Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры

Дом, состоящий из 7 парадных с разной этажностью — от 10 до 24, будет сдан в начале 2027 года и подойдет тем, кто только задумался о переезде в Тюмень или в новую квартиру. Выбор планировок традиционно широкий — от студий до больших семейных вариантов. «Канны» располагают двумя закрытыми дворами, предназначенными исключительно для жителей. Для малышей — песочницы, развивающие игры и качели. Детям постарше понравятся тематические зоны отдыха с центральными горками в виде большого маяка и крепости. Для встреч с соседями будут оборудованы пикниковые зоны и зоны отдыха в виде лодок. В каждом дворе появится воркаут-зона, а вся территория — под наблюдением умных камер и доступна только для жильцов.