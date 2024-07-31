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Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры

Где в Тюмени жить как в Каннах? Стартовали продажи квартир в доме на берегу Туры

31 июля 2024, 08:35
Фото: «Страна Девелопмент»
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Свой маяк во дворе дома, выход на набережную и завораживающие виды на реку. В жилом комплексе «Европейский берег 2.0» стартовали продажи во втором доме, который носит южное название «Канны».

Ставший уже легендарным микрорайон «Европейский берег» в заречной части города расширяется. Застройщик «Страна Девелопмент» возводит вторую очередь проекта и открывает продажи в новом доме. Значит, именно сейчас, на старте, самые выгодные условия для покупки недвижимости. Делимся подробностями о жилом комплексе и доме под названием «Канны».

Фото: «Страна Девелопмент»

Дом, состоящий из 7 парадных с разной этажностью — от 10 до 24, будет сдан в начале 2027 года и подойдет тем, кто только задумался о переезде в Тюмень или в новую квартиру. Выбор планировок традиционно широкий — от студий до больших семейных вариантов. «Канны» располагают двумя закрытыми дворами, предназначенными исключительно для жителей. Для малышей — песочницы, развивающие игры и качели. Детям постарше понравятся тематические зоны отдыха с центральными горками в виде большого маяка и крепости. Для встреч с соседями будут оборудованы пикниковые зоны и зоны отдыха в виде лодок. В каждом дворе появится воркаут-зона, а вся территория — под наблюдением умных камер и доступна только для жильцов.

Фото: «Страна Девелопмент»

Весь проект состоит из 10 домов с собственными закрытыми дворами, большим пешеходным бульваром и набережной. Проектируя дома, застройщик расположил малоэтажные секции ближе к воде, а те, что выше — дальше. Благодаря перепадам высот между секциями двор целый день наполняется естественным светом, и жителям открывается вид на набережную. Часть окон смотрят во двор и бульвар, где расположены зеленые зоны отдыха и детские площадки — такие виды формируют чувство безопасности.

На территории комплекса предусмотрены три детских сада, один из которых — встроенный. Кроме того, здесь появится одна новая школа.

Фото: «Страна Девелопмент»

Пляжный променад, прибрежный сад, пирс со смотровой, сухой фонтан, вело-колясочный маршрут и еще с десяток полезных зон — все это появится на набережной жилого комплекса «Европейский берег 2.0». Новая общественная зона станет продолжением уже существующей набережной около легендарного ЖК «Европейский берег».

Фото: «Страна Девелопмент»

Ловить праздничные салюты, наблюдать за гладью воды, провожать закаты и встречать рассветы с видом на реку из окна собственной квартиры однозначно приятнее. Выбрать квартиры с видами мечты можно уже сейчас на сайте застройщика strana.com. Подробнее о проекте могут рассказать менеджеры в офисе продаж по адресу: ул. Газовиков, 73к1.

Застройщик — ООО СЗ «К2». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

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