Еще в одном тюменском селе скоро появится новый фельдшерско-акушерский пункт

Здание возводят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой до конца года в Тюменской области откроются 13 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2024 году уже начали работу 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов.