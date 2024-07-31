Еще в одном тюменском селе скоро появится новый фельдшерско-акушерский пункт

Posted 31 июля, 05:55
Published 31 июля, 05:55
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Новый модульный ФАП будет оснащен необходимым оборудованием, мебелью, системой видеонаблюдения, доступом в интернет. Будет построена система водоснабжения и водоотведения, чего не было в старом здании.
Здание возводят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой до конца года в Тюменской области откроются 13 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2024 году уже начали работу 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов.