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Posted 31 июля, 05:55

Published 31 июля, 05:55

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Еще в одном тюменском селе скоро появится новый фельдшерско-акушерский пункт

Еще в одном тюменском селе скоро появится новый фельдшерско-акушерский пункт

31 июля 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Тюменской области продолжается работа по оснащению небольших поселений новыми фельдшерско-акушерскими пунктами. Скоро такой медпункт появится в селе Полозаозерье Бердюжского района. Об этом накануне рассказали в Информационном центре правительства региона.
Фото: Информцентр правительства Тюменской области

Новый модульный ФАП будет оснащен необходимым оборудованием, мебелью, системой видеонаблюдения, доступом в интернет. Будет построена система водоснабжения и водоотведения, чего не было в старом здании.

Здание возводят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», в рамках которой до конца года в Тюменской области откроются 13 ФАПов и 1 врачебная амбулатория. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что в 2024 году уже начали работу 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов.

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