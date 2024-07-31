nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:19

Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Экономист Коган осудил предложение Матвиенко запретить микрофинансовые организации

31 июля 2024, 09:19
Эксперт отметил, что сейчас рынок микрокредитов белый и проценты регулирует государство. В случае запрета появится серый рынок, на котором процентная ставка и процент обмана граждан существенно вырастут.

Агентство «Ридус» попросило профессора Высшей школы экономики Евгения Когана прокомментировать инициативу председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко запретить в стране все микрофинансовые организации. Она заявила, что из-за них граждане попадают в кабалу, но всё по закону. Эксперт считает, что полное закрытие не является решением проблемы, так как в России есть спрос на микрокредиты.

Коган подчеркнул, что сейчас данный рынок белый и проценты, пусть и очень высокие, регулируются государством. Если их закрыть, то появится серый рынок, проценты и риск обмана на котором будет существенно выше. Собеседник издания предложил ограничить максимальный процент по кредитам для таких организаций. Он также пояснил, что высокие ставки в МФО потому, что высок процент невозвратов, который с ограничениями процентной ставки вряд ли уменьшится.

Подпишитесь
Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе
Сегодня, 07:00
Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро
Сегодня, 06:09
Рост пенсий, новые платежки и цены на сладкое: как изменится жизнь тюменцев в августе
Сегодня, 01:00
Грешное дело рядом: чем опасен для тюменцев августовский ретроградный Меркурий?
Сегодня, 07:22
Падают с деревьев: центр Тюмени заполонили полчища тараканов
Сегодня, 04:52
Путин сильно увеличил выплату тюменцам, заключившим контракт с Минобороны
Сегодня, 08:37