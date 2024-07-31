Экономист Коган осудил предложение Матвиенко запретить микрофинансовые организации

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Агентство «Ридус» попросило профессора Высшей школы экономики Евгения Когана прокомментировать инициативу председателя Совфеда РФ Валентины Матвиенко запретить в стране все микрофинансовые организации. Она заявила, что из-за них граждане попадают в кабалу, но всё по закону. Эксперт считает, что полное закрытие не является решением проблемы, так как в России есть спрос на микрокредиты.
Коган подчеркнул, что сейчас данный рынок белый и проценты, пусть и очень высокие, регулируются государством. Если их закрыть, то появится серый рынок, проценты и риск обмана на котором будет существенно выше. Собеседник издания предложил ограничить максимальный процент по кредитам для таких организаций. Он также пояснил, что высокие ставки в МФО потому, что высок процент невозвратов, который с ограничениями процентной ставки вряд ли уменьшится.