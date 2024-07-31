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В Тюмени 31 июля ожидается гроза и +25

Дожди и грозы: погода в последний день июля тюменцев не порадует

31 июля 2024, 00:59
Фото: 1MI

В Тюмени 31 июля ожидается гроза и +25

На юге Тюменской области в последний день июля ожидаются туманы в утренние часы, кратковременные дожди в течение дня, местами пройдут грозы. День пройдет при переменной облачности, в светлое время суток температура воздуха составит +20…+25, в ночные часы +13…+18. Скорость ветра до 16 м/с.

В Тюмени 31 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дожди и грозу во второй половине дня. Утром термометры покажут +15…+22, днем воздух прогреется до +24…+25, в вечерние часы температура воздуха составит +17…+20. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:35, закат в 20:54, продолжительность дня 16 часов 19 минут.

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В Тобольске 31 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +14…+22, к полудню столбики термометров поднимутся до +23…+24, в ночные часы ожидается +18…+20. Скорость ветра составит 2,4-3 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:18, закат в 20:49, продолжительность дня 16 часов 31 минута.

В Ишиме 31 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром термометры покажут +16…+23, в дневные часы потеплеет до +24…+26, в темное время суток ожидается до +18…+20. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-3,5 м/с.

УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:25, закат в 20:34, продолжительность дня 16 часов 8 минут.

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