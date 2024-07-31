Дожди и грозы: погода в последний день июля тюменцев не порадует

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В Тюмени 31 июля синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, дожди и грозу во второй половине дня. Утром термометры покажут +15…+22, днем воздух прогреется до +24…+25, в вечерние часы температура воздуха составит +17…+20. Ветер будет дуть со скоростью до 3,5 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:35, закат в 20:54, продолжительность дня 16 часов 19 минут.
В Тобольске 31 июля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков. Утром температура воздуха составит +14…+22, к полудню столбики термометров поднимутся до +23…+24, в ночные часы ожидается +18…+20. Скорость ветра составит 2,4-3 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:18, закат в 20:49, продолжительность дня 16 часов 31 минута.
В Ишиме 31 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки маловероятны. Утром термометры покажут +16…+23, в дневные часы потеплеет до +24…+26, в темное время суток ожидается до +18…+20. Ветер будет дуть со скоростью 2,7-3,5 м/с.
УФ-индекс 5 баллов, магнитное поле возмущенное. Восход в 4:25, закат в 20:34, продолжительность дня 16 часов 8 минут.