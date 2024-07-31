Дожди и грозы: погода в последний день июля тюменцев не порадует

В Тюмени 31 июля ожидается гроза и +25

На юге Тюменской области в последний день июля ожидаются туманы в утренние часы, кратковременные дожди в течение дня, местами пройдут грозы. День пройдет при переменной облачности, в светлое время суток температура воздуха составит +20…+25, в ночные часы +13…+18. Скорость ветра до 16 м/с.