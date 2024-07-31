Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе

Posted 31 июля, 07:00
Published 31 июля, 07:00
Modified 31 июля, 07:02
Updated 31 июля, 07:02
После того, как родители стали жаловаться на частую смену или отсутствие воспитателей в детских садах, воспитатели массово решились высказаться о реалиях свой работы, чтобы объяснить, почему желание уволиться оказывается сильнее любви к профессии.
Так многие воспитатели говорят о том, что в садик стали приводить совершенно не подготовленных детей, некоторые из которых в возрасте 3-х лет все еще носят памперсы.
«Проблема в родительской лени. Дать ребенку краски, карандаши, пластилин мама не хочет, мол, стены запачкает. Почитать книжку? А книжек дома нет. Есть дети, которые из группы домой втихаря листочки для рисования уносят. Были дети, которые в 3 года про горшок даже не слышали, ели только из бутылочки, суп видели в первый раз. А еще часто после выходных родители говорят: „заберите его уже поскорее, я устала“, или перед выходными: „что я буду с ним делать?“ А воспитатели не устают? У нас на 11 групп и 1 подменный педагог, работаем по 10.5 часов», — рассказала одна из воспитательниц.
Также воспитатели жалуются на «резиновые» группы и халатность родителей, которые не заботятся о детках с особенностями, требующих особого подхода и прохождения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
«Приводят на рассвете и забирают на закате и в памперсе. А ребенку 4 года. Ребенок умственно отсталый. Должен был пройти комиссию ПМПК, но за неделю до нее родительница укатила якобы лечить детей. К слову, у нее таких двое. Комиссию не прошла. Родила третьего. Извините, но уже видно третий такой же, как двое первых. Ребенок ходит в общеобразовательную группу, списочный состав — 29 человек! Посещение 80%, а то и больше. Не пройдя комиссию маме все равно, что ее сын будет ходит не в специализированную, коррекционную группу, а в общеобразовательную. Об этом так и сказала воспитателям. Старшему 5 лет и он тоже в памперсе», — рассказывает воспитательница.
Сотрудники садов особенно остро переживают за особенных детей, так как им нужно значительно больше внимания, а в группах по 30 и более человек, можно не уследить за малышом. Так один из таких ребятишек научился дома открывать окна и решил этот навык показать и в саду. Воспитательница едва успела подбежать, чтобы ребенок не выпал.
Однако многих воспитателей об увольнении заставляет задуматься не только трудности с детьми, но и проблемы в общении с родителями.
«Ситуация — ребенок бьет других детей. На слова маме о том, что, как-то с ребенком дома разговаривайте, она говорит, что, мол, нужно подойти, погладить, приласкать как-то ее дитятко. Он бьет девочек, а мы должны его в макушку целовать? И таких мам все больше и больше. Не хочется работать именно из-за родителей», — признается одна из воспитательниц.
Сотрудники садиков отмечают, что многие родители сейчас не видят проблемы в том, что ребенок, приходя в садик, не приучен к горшку и ходит с соской. Некоторые мамы и папы считают, что это естественно и воспитатель обязан менять подгузники, в противном случае на него можно написать жалобу.
«Подруга после института пошла в детсад возле дома воспитателем. Выдержала три месяца, ушла. Не из-за детей, нет. Из-за родителей. Младшая группа, детям 3-4 года. Половину группы приводят в памперсах. Треть с сосками. Ложками пользуется тоже в лучшем случае треть. Многие не говорят вообще. И это не коррекция, обычный сад. Попробовала донести до родителей, что памперсы и соски дома, если вы так хотите, а тут-трусики с колготками и горшки. В итоге схлопотала жалобу от родительницы, которая считала, что памперс обязаны менять, соску мыть, если уронил», — передает слова знакомой тюменка.
А в некоторых случаях из-за поведения ребенка, со слов сотрудников детсадов, воспитателя вынуждают написать заявление «по собственному».
«Попросили уволиться хорошего воспитателя вместо того чтобы объяснить родителям, что их ребёнок ведёт себя мягко сказать некрасиво: выражается, показывает гениталии детям, швыряет игрушки, в ответ на замечания проявляет агрессию. Результат — воспитатель на улице», — рассказывает тюменка.
Также часто воспитателям приходится объясняться с родителями за каждый синячок, полученный ребенком, который мог случайно упасть на улице. Многие мамы и папы считают, что их ребенку должно уделяться тотальное внимание, несмотря на то, что в группе несколько десятков детей.
Также многие воспитатели шокированы тем, что средняя зарплаты в Тюмени, по данным городской администрации, составляет 99 тысяч рублей, тогда как в садике работники получают едва ли 30 тысяч. Примечательно, что зарплаты воспитателей обеспокоили и многих родителей, которые считают, что большие суммы могли бы урегулировать многие проблемы. К тому же родители обратили внимание и на другие глобальные трудности, связанные в работой детских садов в городе.
«У меня ребенка не брали в сад до 5,5 лет. „Нет мест“ и все, хоть убейся. А потом в 5,5 она пошла в сад и мне там воспитатели говорят: „Она совсем к саду не привыкла, что же она у вас в сад не ходила, она же совсем не умеет строем ходить, в групповые игры играть. Нам теперь ее воспитывать что ли?“. Вопрос: а кто должен учить ребенка ходить строем? Я что ли дома должна группу детей искать и строем их учить ходить? И лапту им организовать в условиях своей квартиры? Второй вопрос: может, государству на себя посмотреть? Может, сады начать строить, чтобы детей в них брали не в 5,5 лет? Может, воспитателей набрать нужное количество, чтобы они в две смены не работали и с родителями на нервной почве не скандалили?», — задается вопросами тюменская родительница.
К тому же с низкой зарплатой воспитатели говорят о том, что у них будто совершенно нет прав и возможности постоять за себя в случае возникновения конфликта.