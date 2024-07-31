Детский адик. Тюменские воспитатели откровенно рассказали о трудностях на работе

Сотрудники садов особенно остро переживают за особенных детей, так как им нужно значительно больше внимания, а в группах по 30 и более человек, можно не уследить за малышом. Так один из таких ребятишек научился дома открывать окна и решил этот навык показать и в саду. Воспитательница едва успела подбежать, чтобы ребенок не выпал.