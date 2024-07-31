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Бар из Тюмени вошёл в число лучших в стране

Бар из Тюмени вошёл в число лучших в стране

31 июля 2024, 02:16
Фото: pinterest.com
Тюменский бар Fresca вошёл в шорт-лист премии WHERE2DRINK. Номинанты представлены на официальном сайте премии.

Fresca специализируется на мексиканской кухне. Заведение находится в самом центре Тюмени, а его средний чек составляет 1500 рублей.

Помимо тюменского бара, в шорт-лист вошли заведения из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ростова — на-Дону.

Ранее «Наш город сообщал», что новый бизнес-отель AZIMUT начал работать в Тюмени. 25 июля состоялось техническое открытие гостиницы.

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