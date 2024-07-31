Бар из Тюмени вошёл в число лучших в стране

Posted Сегодня, 02:16
Published Сегодня, 02:16
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Fresca специализируется на мексиканской кухне. Заведение находится в самом центре Тюмени, а его средний чек составляет 1500 рублей.
Помимо тюменского бара, в шорт-лист вошли заведения из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Владивостока и Ростова — на-Дону.
Ранее «Наш город сообщал», что новый бизнес-отель AZIMUT начал работать в Тюмени. 25 июля состоялось техническое открытие гостиницы.