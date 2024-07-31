Аромат Парижа станет роскошью: как тюменцам аукнется повышение пошлин?

Так, например, тюменцы, как и жители других регионов, вероятно, чаще всего пользуются пастой «Колгейт» от американского концерна Colgate Palmolive. Она входит в топ-10 зубных паст в России, наряду с «Рокс» и «Аквафреш». На этот вид товара с 2022 года пошлина составляла 35%, а теперь достигнет половины цены. Отечественные производители зубной пасты долго не смогут удовлетворить спрос.