Аромат Парижа станет роскошью: как тюменцам аукнется повышение пошлин?

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
С понедельника продукция из США, Европы, Японии и Южной Кореи стала дороже из-за увеличения пошлин. Для некоторых товаров пошлины выросли на треть, для других — на 50%. Эксперты по параллельному импорту называют свою деятельность узаконенной контрабандой, которая теперь станет еще дороже.
В целом повышение затронуло 56 категорий потребительских товаров, включая аккумуляторы, спортивные и охотничьи ружья, а также товары, используемые ежедневно, например, зубную пасту.
Так, например, тюменцы, как и жители других регионов, вероятно, чаще всего пользуются пастой «Колгейт» от американского концерна Colgate Palmolive. Она входит в топ-10 зубных паст в России, наряду с «Рокс» и «Аквафреш». На этот вид товара с 2022 года пошлина составляла 35%, а теперь достигнет половины цены. Отечественные производители зубной пасты долго не смогут удовлетворить спрос.
Иными словами, отныне упаковка «Колгейта» тройного действия, которая стоит 245 рублей, будет стоить 275 рублей, а государство получит 115 рублей с каждого тюбика вместо 85. Паста подорожает в среднем на 30 рублей.
Более того, французская и южнокорейская косметика также подорожает. Например, «Шанель № 5» в «Рив Гош» поднимется в цене с 18 130 до более чем 20 тысяч рублей. В Европе те же духи стоят 65 евро, в два раза дешевле. Из Китая «Шанель № 5» может прийти только в виде подделки.
Цены также вырастут на шоколадки, печенье, вафли, а элита заплатит больше за сумочки Hermes и Louis Vuitton, а также люксовую одежду.
Импортеры в России уже сталкиваются с огромными издержками из-за проблем с логистикой и отказов банков проводить платежи. Китайские же банки теперь разделяют свои юани на хорошие и плохие, а новые таможенные пошлины усугубляют ситуацию, пишут «Новые известия».
При этом из-за вторичных санкций 80% платежей в китайские банки возвращаются. С декабря 2023 года ситуация ухудшилась. Генеральный директор компании ATVIRA Екатерина Кизевич описывает сложность перевода денег: покупка юаней в ВТБ, перевод в «ВТБ Шанхай», затем в китайский банк и только потом поставщику. Китай не хочет терять американский и европейский рынки, поэтому пресекает транзакции компаний под санкциями, усложняя работу импортёров и повышая цены.
Между тем, российские ведомства решают задачи, поставленные руководством страны: Минпромторг поддерживает отечественного производителя, Минфин наполняет бюджет, а ЦБ ограничивает доходы граждан, что непременно ведет к росту инфляции. Итальянское ружье Benelli, например, станет дороже на 40 тысяч рублей.