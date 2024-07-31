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Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

В июле Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро

31 июля 2024, 06:09
Фото: Изображение Midjourney
В июле Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел.

В июле Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

Огромные суммы были указаны в июльских делах Арбитражного суда Тюменской области. Заявители боролись за права на товарный знак и деловую репутацию. Также в суде подвели итоги полугодия. О самых громких и запутанных делах в материале «Нашего города».

Крутая кола на 5 миллионов

Полки тюменских магазинов полнятся аналогами «кока-колы», однако в «Монетке» правообладатели товарного знака «COOLCOLA» увидели товар с аналогичным названием, что стало поводом для обращения в суд.

Дизайн этикетки с надписью «COOLCOLA» принадлежит АО Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», однако то же название для продукции используют и екатеринбургская ООО «Элемент-Трейд» и челябинское ООО «Чистогорье», поставляющие продукцию в Уральский регион. Москвичи указали, что эти компании используют «сходный до степени смешения» товарный знак за что требовали 5 миллионов рублей.

В арбитражном суде Тюменской области также указали, что этикетки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним обозначение, являются контрафактными. Правообладатель товарного знака может потребовать за такое нарушение возмещение убытков, это сумма в двойном размере превышающая стоимость контрафактных товаров, или же запросить компенсацию в размере вдвое превышающим стоимость права использования товарного знака.

Однако из-за нарушений, выявленный в исковом заявлении, дело пока оставили без движения.

В Арбитражном суде Тюменской области компании судятся за право на товарный знак «COOLCOLA».В Арбитражном суде Тюменской области компании судятся за право на товарный знак «COOLCOLA».
В Арбитражном суде Тюменской области компании судятся за право на товарный знак «COOLCOLA».
Фото: 1MI

Репутация на 723 миллиона

Брянская организация, которая занималась инженерно-техническим проектированием ООО «СтройВекторПро» обратилась в тюменский Арбитражный суд с иском к тюменской компании «Запсибгазпром-Газификация» за неуплату долгов за 2022–2023 годы, которая была взыскана судом. Однако предметом иска стал не совсем долг и неисполнение решения суда, а пострадавшая репутация брянской компании.

Заявитель утверждает, что из-за неполучения денег он потерял свою репутацию и конкурентоспособность в глазах заказчиков и даже не смог оплатить налоги из-за чего счета фирмы заблокировали, а компанию обанкротили. На фоне таких потерь «СтройВекторПро» требует компенсацию в размере 722.6 миллиона рублей.

В суде указали, что при умаления репутации юридического лица, оно вправе защищать свое право таким путем. Однако рассмотрение дела все еж пришлось отложить до 21 августа из-за нарушений в составлении иска.

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Тюменскую компанию обвинили в уничтожении репутации крупной брянской организации.Тюменскую компанию обвинили в уничтожении репутации крупной брянской организации.
Тюменскую компанию обвинили в уничтожении репутации крупной брянской организации.
Фото: 1MI

Антипинский НПЗ и 114 миллионов евро

Еще одно дело, связанное с известным тюменским Антипинским НПЗ появилось в Москве. Иск подало ООО «Ри-Инвест», основным производственным активом который является тюменский завод.

Истец заявил требований на 114 миллионов евро, которые он просит у страховых компаний — Ингосстрах, ВСК и Сбербанк Страхование. В эту сумму входит некий страховой случай и проценты «за пользование чужими денежными средствами», составившие 600 тысяч евро от общей суммы иска. Предполагается, что крупную сумму у страховщиков заявитель просит по случаю пожара, произошедшем на тюменском заводе еще в 2022 году.

Дело будет рассмотрено 13 сентября. Известно, что ходе заседания также будет рассмотрено ходатайство компании о рассмотрении дела в закрытом режиме.

Отметим, что имущество тюменского завода в 2021 году купил бизнесмен Анатолий Яблонский, которому и принадлежит «Ри-Инвест», покупка на торгах обошлась ему в 110,9 миллиарда рублей.

114 миллионов евро требует владелец производственного актива тюменского НПЗ от страховщиков.114 миллионов евро требует владелец производственного актива тюменского НПЗ от страховщиков.
114 миллионов евро требует владелец производственного актива тюменского НПЗ от страховщиков.
Фото: 1MI

Итоги полугодия

Также в Арбитражном суде Тюменской области подвели итоги работы за первое полугодие. Председатель суда Олег Валерьевич Жирных сообщил о том, что только за 6 месяцев в суд поступило 13 830 исковых заявлений, что на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большая часть исков касалась:

  • взыскания обязательных платежей и санкций;
  • оспаривания ненормативных актов, решений и действий (бездействий) государственных и муниципальных органов и их должностных лиц;
  • оспаривания решений административных органов о привлечении к административной ответственности.
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Также в первом полугодии 2024 года 3026 граждан пожали заявление о банкротстве. Хотя в прошлом году за аналогичный период таковых было всего 2833.

Средняя нагрузка на одного судью за тот же период превысила 1100 дел, в прошлом полугодии она составила 1000 дел. Однако процент отмен составил 1,2% от числа рассмотренных дел.

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