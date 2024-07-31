Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Полки тюменских магазинов полнятся аналогами «кока-колы», однако в «Монетке» правообладатели товарного знака «COOLCOLA» увидели товар с аналогичным названием, что стало поводом для обращения в суд.
Дизайн этикетки с надписью «COOLCOLA» принадлежит АО Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», однако то же название для продукции используют и екатеринбургская ООО «Элемент-Трейд» и челябинское ООО «Чистогорье», поставляющие продукцию в Уральский регион. Москвичи указали, что эти компании используют «сходный до степени смешения» товарный знак за что требовали 5 миллионов рублей.
В арбитражном суде Тюменской области также указали, что этикетки, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним обозначение, являются контрафактными. Правообладатель товарного знака может потребовать за такое нарушение возмещение убытков, это сумма в двойном размере превышающая стоимость контрафактных товаров, или же запросить компенсацию в размере вдвое превышающим стоимость права использования товарного знака.
Однако из-за нарушений, выявленный в исковом заявлении, дело пока оставили без движения.
Брянская организация, которая занималась инженерно-техническим проектированием ООО «СтройВекторПро» обратилась в тюменский Арбитражный суд с иском к тюменской компании «Запсибгазпром-Газификация» за неуплату долгов за 2022–2023 годы, которая была взыскана судом. Однако предметом иска стал не совсем долг и неисполнение решения суда, а пострадавшая репутация брянской компании.
Заявитель утверждает, что из-за неполучения денег он потерял свою репутацию и конкурентоспособность в глазах заказчиков и даже не смог оплатить налоги из-за чего счета фирмы заблокировали, а компанию обанкротили. На фоне таких потерь «СтройВекторПро» требует компенсацию в размере 722.6 миллиона рублей.
В суде указали, что при умаления репутации юридического лица, оно вправе защищать свое право таким путем. Однако рассмотрение дела все еж пришлось отложить до 21 августа из-за нарушений в составлении иска.
Еще одно дело, связанное с известным тюменским Антипинским НПЗ появилось в Москве. Иск подало ООО «Ри-Инвест», основным производственным активом который является тюменский завод.
Истец заявил требований на 114 миллионов евро, которые он просит у страховых компаний — Ингосстрах, ВСК и Сбербанк Страхование. В эту сумму входит некий страховой случай и проценты «за пользование чужими денежными средствами», составившие 600 тысяч евро от общей суммы иска. Предполагается, что крупную сумму у страховщиков заявитель просит по случаю пожара, произошедшем на тюменском заводе еще в 2022 году.
Дело будет рассмотрено 13 сентября. Известно, что ходе заседания также будет рассмотрено ходатайство компании о рассмотрении дела в закрытом режиме.
Отметим, что имущество тюменского завода в 2021 году купил бизнесмен Анатолий Яблонский, которому и принадлежит «Ри-Инвест», покупка на торгах обошлась ему в 110,9 миллиарда рублей.
Также в Арбитражном суде Тюменской области подвели итоги работы за первое полугодие. Председатель суда Олег Валерьевич Жирных сообщил о том, что только за 6 месяцев в суд поступило 13 830 исковых заявлений, что на 2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Большая часть исков касалась:
Также в первом полугодии 2024 года 3026 граждан пожали заявление о банкротстве. Хотя в прошлом году за аналогичный период таковых было всего 2833.
Средняя нагрузка на одного судью за тот же период превысила 1100 дел, в прошлом полугодии она составила 1000 дел. Однако процент отмен составил 1,2% от числа рассмотренных дел.