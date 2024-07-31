Арбитражи июля: права на крутую колу, репутация на 700 млн и иск в евро

Истец заявил требований на 114 миллионов евро, которые он просит у страховых компаний — Ингосстрах, ВСК и Сбербанк Страхование. В эту сумму входит некий страховой случай и проценты «за пользование чужими денежными средствами», составившие 600 тысяч евро от общей суммы иска. Предполагается, что крупную сумму у страховщиков заявитель просит по случаю пожара, произошедшем на тюменском заводе еще в 2022 году.