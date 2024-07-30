Ветеран СВО из Тюмени завоевал три медали на соревнованиях среди спортсменов с ОВЗ

Posted 30 июля, 08:51
Published 30 июля, 08:51
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Тюменский спортсмен на соревнованиях представлял не только свой регион, но и Уральский федеральный округ.
В Тюмень ветеран СВО привез награды по всем трём дистанциям:
золото (дистанция в 4 метра);
серебро (дистанция в 3 метра);
серебро (дистанция в 5 метров).
Ветеран СВО Олег Мулгачев: «Благодарен за то, что людям с инвалидностью дают возможность проявить себя. Да, мы уже показали себя на СВО, но жизнь продолжается».
Сейчас молодой человек пробует себя в разных видах спорта: теннисе на колясках, плавании, дайвинге, стрельбе из спортивного лука. Также планирует освоить следж-хоккей — когда спортсмены играют на санях.
Привлечением ветеранов СВО к спорту в Тюменской области активно занимается региональный фонд «Защитники Отечества». Скоро представители фонда будут формировать сборные по разным видам спорта для участия в следующих соревнованиях.