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Posted 30 июля, 08:51

Published 30 июля, 08:51

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Ветеран СВО из Тюмени завоевал три медали на соревнованиях среди спортсменов с ОВЗ

Ветеран СВО из Тюмени завоевал три медали на соревнованиях среди спортсменов с ОВЗ

30 июля 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Тюменец Олег Мулгачев принял участие во всероссийских соревнованиях для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые прошли в Самаре. На турнире тюменец завоевал призовые места по трем дисциплинам, сообщает Информцентр правительства региона.
Фото: Информационный центр правительства ТО/телеграм

Тюменский спортсмен на соревнованиях представлял не только свой регион, но и Уральский федеральный округ.

В Тюмень ветеран СВО привез награды по всем трём дистанциям:

золото (дистанция в 4 метра);

серебро (дистанция в 3 метра);

серебро (дистанция в 5 метров).

Ветеран СВО Олег Мулгачев: «Благодарен за то, что людям с инвалидностью дают возможность проявить себя. Да, мы уже показали себя на СВО, но жизнь продолжается».

Сейчас молодой человек пробует себя в разных видах спорта: теннисе на колясках, плавании, дайвинге, стрельбе из спортивного лука. Также планирует освоить следж-хоккей — когда спортсмены играют на санях.

Привлечением ветеранов СВО к спорту в Тюменской области активно занимается региональный фонд «Защитники Отечества». Скоро представители фонда будут формировать сборные по разным видам спорта для участия в следующих соревнованиях.

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