nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 03:33

Published 30 июля, 03:33

Modified 30 июля, 03:36

Updated 30 июля, 03:36

Нетрезвая тюменка обратила в бегство сотрудника полиции

В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки

30 июля 2024, 03:33
Фото: 1MI.

Нетрезвая тюменка обратила в бегство сотрудника полиции

Сюжет
Полиция
Инцидент произошел в минувшее воскресенье во дворе дома по улице Арктической (микрорайона «Ямальский-2»). Участниками потасовки стали нетрезвые покупатели круглосуточного магазина.

По словам очевидцев, на место ЧП был вызвал наряд полиции. Однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, мер по пресечению правонарушения (распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение часов тишины) не предприняли. Более того, все последующие вызовы с этого адреса, поступившие в дежурную часть, были проигнорированы.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что по факту информации, опубликованной «Нашим Городом», руководством ведомства принято решение о проведении служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка полноте принятых мер со стороны сотрудников полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени оштрафовали на 5 тысяч рублей главу тюменского РКПР Александра Черепанова. Его обвинили в избиении полицейского. Коммунист пытался оспорить в суде данное решение, однако суд оставил данное решение без изменения.

Читайте также:
В аварии на тюменской трассе погибли два человекаМэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителяВ Тюмени состоятся концерты SHAMAN
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Проверка#Полиция#УМВД России по Тюменской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика