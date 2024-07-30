В тюменской полиции начали проверку из-за пьяной драки

Posted 30 июля, 03:33
Published 30 июля, 03:33
Modified 30 июля, 03:36
Updated 30 июля, 03:36
По словам очевидцев, на место ЧП был вызвал наряд полиции. Однако сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, мер по пресечению правонарушения (распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушение часов тишины) не предприняли. Более того, все последующие вызовы с этого адреса, поступившие в дежурную часть, были проигнорированы.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали, что по факту информации, опубликованной «Нашим Городом», руководством ведомства принято решение о проведении служебной проверки, в рамках которой будет дана оценка полноте принятых мер со стороны сотрудников полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени оштрафовали на 5 тысяч рублей главу тюменского РКПР Александра Черепанова. Его обвинили в избиении полицейского. Коммунист пытался оспорить в суде данное решение, однако суд оставил данное решение без изменения.