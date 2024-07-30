В Тюмени застройщика популярного ЖК осудят за то, что не построил детский сад

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из ЖК Тюмени застройщик обманул жителей о возведении важных объектов социальной инфраструктуры. Жильцам было обещано, что объекты появятся рядом с жилым комплексом.
Однако сроки сдачи объектов социальной инфраструктуры были перенесены, то есть в ближайшее время они не будут возведены.
Речь идет о ЖК «Озерный парк». Застройщиком выступает компания ПИК. По словам одной из жительниц, изначально застройщик гарантировал появление школы и детского сада к концу 2022 года. При этом сроки были перенесены на 2027 год.
Тюменка добавила, что причиной переноса стало то, что ПИК не подготовила проектную документацию для возведения учреждений. После застройщик передал обязательства по возведению администрации Тюмени. К слову, компанией до сих пор не предоставлена проектная документация.
Была возбуждена процессуальная проверка по статье «Мошенничество». В деле разбираются сотрудники СК России по Тюменской области. Руководитель СУ по Тюменской области должен будет доложить о ходе проверки.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени взлетели цены на аренду квартир. Стоимость увеличилась как на однокомнатные, так и двух- и трехкомнатные квартиры.