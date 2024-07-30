В чем польза витамина D для кожи

Все мы много раз слышали, что из-за недостатка витамина D организм не будет здоровым. Однако с некоторых пор стало известно, что без витамина D3 не будет здоровой и кожи. Поэтому рассмотрим взаимосвязь витамина с эпидермисом.
Какую взаимосвязь имеет кожа с витамином D
У эпидермиса особое отношение с витамином D3. Точнее не с витамином, а с гормоном, потому что с некоторых пор витамин D называют и считают гормоном.
В слоях эпидермиса синтезируется витамин D3 под воздействием ультрафиолетовых лучей В — спектра. Однако существует противоречие — негативное влияние ультрафиолета провоцирует повреждение ДНК клеток и образованию свободных радикалов, что ускоряет процесс старения и может привести к раку кожи.
Именно по этой причине рекомендуют пользоваться солнцезащитным кремом. А чтобы не было недостатка в витамине D, необходимо в пищу употреблять продукты, богатые этим витамином: жирную рыбу, молоко и молочные продукты, яичный желток, печень и добавки с D.
Кожные болезни, связанные с нехваткой витамина D
- Витилиго — исчезновение пигмента меланина на некоторых участках кожи. Витамин D управляет работой клеток (меланоцитов), которые ответственны за пигментацию и защищает их от разрушений. Исследования показывают, что люди, страдающие витилиго имеют нехватку витамина D в организме. Чтобы определить уровень D в организме, необходимо сдать анализ 25-ОН на витамин D.
- Атопический дерматит — это хроническое воспаление кожи, которое сопровождается высыпанием, зудом и покраснением. Возникает дерматит в результате предрасположенности и сбоев иммунной системы. В поврежденной коже быстро поселяются патогенные бактерии, а витамин D помогает клеткам кожи формировать антимикробные пептиды — важнейшие компоненты иммунитета. Больным необходимо принимать витамин D, так как он оказывает противовоспалительные и антимикробные действия.
- Псориаз — хроническое воспаление кожи в виде красных пятен с белесыми шелушащимися чешуйками на поверхности. Чаще бляшки располагаются в районе суставов и на голове. Положительное влияние витамина D на больных псориазом было открыто случайно. Пациента, страдающего остеопорозом и псориазом, лечили кальцитриолом. В результате у него улучшилось состояние кожи. В дальнейшем подобные лечения подтвердили правильность данной терапии.
Влияние витамина D на кожу
- Рецепторы витамина/гормона D находятся во многих тканях организма. В результате от его нехватки страдают кости, кожа, сердечно–сосудистая система, репродуктивная, нервная, иммунная система и ЖКТ.
- Активная форма витамина/гормона D3 вместе с кальцием регулирует взаимодействие между клетками, механизмами деления и дифференцировки клеток.
- Витамин D обеспечивает защиту кожи изнутри от ультрафиолетовых повреждений.
- Оказывает поддержку иммунитету кожи и усиливает защитный барьер.
- Предупреждает раннее старение и откладывает образование морщин и потерю упругости кожи.
- Уменьшает воспаления кожи, способствует уменьшению акне.
Витамин D поступает в организм в неактивной форме, но в результате двухступенчатого метаболизма приобретает активную форму. Только после своего преобразования он поступает в кровоток и действует как стероидоподобный гормон и регулирует многие процессы жизнедеятельности. Процессы, происходящие в ядре клетки, запускают образование белков, которые определяют метаболические процессы в клетках и тканях (в дерме и эпидермисе).
Эпидермис состоит из четырех слоев: базального, шиповатого, зернистого и рогового. Деление клеток базальтового слоя формируют надежный барьер кожи. Именно в базальтовом слое происходят преобразования витамина D.
Как восполнить нехватку витамина D
Существует две основные формы витамина D:
- эргокальциферол (D2), который поступает из растительной пищи;
- холекальциферол (D3), который поступает из природных источников (из пищи) и синтезируется при воздействии ультрафиолетовых лучей.
Чтобы пополнить нехватку витамина D в полной мере, необходимо точно знать, что у вас недостаток витамина и понимать какое количество необходимо восполнить. Для этого после сдачи анализа, обратитесь к врачу для консультации.
Существуют нормы, которые необходимы для здоровых людей. Для взрослых — 600 МЕ (15 мкг/сутки), для беременных женщин — 1000 МЕ (25 мкг/сутки), для людей пожилого возраста — 800 МЕ (20 мкг/сутки).
Ассортимент биологических активных добавок очень разнообразен. Большинство препаратов содержат жирорастворимую форму. Они не токсичны и не накапливается в жировой ткани.
Интересные факты о витамине
- Нехватка витамина D увеличивает риск возникновения и развития железодефицитной анемии.
- Приобретенная нехватка витамина увеличивает риск депрессии в 11 раз, а врожденный дефицит увеличивает риск возникновения и развития психических расстройств в течение жизни человека.
- Систематический прием витамина D способствует снижению артериального давления на 2 — 6 миллиметров ртутного столба и стабилизации гипертонической болезни.
- Ежедневный прием витамина D поддерживает антибактериальный и противовирусный иммунитет.