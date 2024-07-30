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Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

В чем польза витамина D для кожи

В чем польза витамина D для кожи

30 июля 2024, 14:14
Фото: Изображение Midjourney
Нехватка витаминов сказывается не только на состоянии здоровья в целом всего организма, но и негативно отзывается на коже. А кожные заболевания приносят не только физический дискомфорт и боль, но и психологический дискомфорт, потому что кожа всегда на виду.

Общественная служба новостей выяснила, какова польза витамина D для кожи.

Все мы много раз слышали, что из-за недостатка витамина D организм не будет здоровым. Однако с некоторых пор стало известно, что без витамина D3 не будет здоровой и кожи. Поэтому рассмотрим взаимосвязь витамина с эпидермисом.

Какую взаимосвязь имеет кожа с витамином D

У эпидермиса особое отношение с витамином D3. Точнее не с витамином, а с гормоном, потому что с некоторых пор витамин D называют и считают гормоном.

В слоях эпидермиса синтезируется витамин D3 под воздействием ультрафиолетовых лучей В — спектра. Однако существует противоречие — негативное влияние ультрафиолета провоцирует повреждение ДНК клеток и образованию свободных радикалов, что ускоряет процесс старения и может привести к раку кожи.

Именно по этой причине рекомендуют пользоваться солнцезащитным кремом. А чтобы не было недостатка в витамине D, необходимо в пищу употреблять продукты, богатые этим витамином: жирную рыбу, молоко и молочные продукты, яичный желток, печень и добавки с D.

Кожные болезни, связанные с нехваткой витамина D

  • Витилиго — исчезновение пигмента меланина на некоторых участках кожи. Витамин D управляет работой клеток (меланоцитов), которые ответственны за пигментацию и защищает их от разрушений. Исследования показывают, что люди, страдающие витилиго имеют нехватку витамина D в организме. Чтобы определить уровень D в организме, необходимо сдать анализ 25-ОН на витамин D.
  • Атопический дерматит — это хроническое воспаление кожи, которое сопровождается высыпанием, зудом и покраснением. Возникает дерматит в результате предрасположенности и сбоев иммунной системы. В поврежденной коже быстро поселяются патогенные бактерии, а витамин D помогает клеткам кожи формировать антимикробные пептиды — важнейшие компоненты иммунитета. Больным необходимо принимать витамин D, так как он оказывает противовоспалительные и антимикробные действия.
  • Псориаз — хроническое воспаление кожи в виде красных пятен с белесыми шелушащимися чешуйками на поверхности. Чаще бляшки располагаются в районе суставов и на голове. Положительное влияние витамина D на больных псориазом было открыто случайно. Пациента, страдающего остеопорозом и псориазом, лечили кальцитриолом. В результате у него улучшилось состояние кожи. В дальнейшем подобные лечения подтвердили правильность данной терапии.

Влияние витамина D на кожу

  • Рецепторы витамина/гормона D находятся во многих тканях организма. В результате от его нехватки страдают кости, кожа, сердечно–сосудистая система, репродуктивная, нервная, иммунная система и ЖКТ.
  • Активная форма витамина/гормона D3 вместе с кальцием регулирует взаимодействие между клетками, механизмами деления и дифференцировки клеток.
  • Витамин D обеспечивает защиту кожи изнутри от ультрафиолетовых повреждений.
  • Оказывает поддержку иммунитету кожи и усиливает защитный барьер.
  • Предупреждает раннее старение и откладывает образование морщин и потерю упругости кожи.
  • Уменьшает воспаления кожи, способствует уменьшению акне.

Синтез витамина

Витамин D поступает в организм в неактивной форме, но в результате двухступенчатого метаболизма приобретает активную форму. Только после своего преобразования он поступает в кровоток и действует как стероидоподобный гормон и регулирует многие процессы жизнедеятельности. Процессы, происходящие в ядре клетки, запускают образование белков, которые определяют метаболические процессы в клетках и тканях (в дерме и эпидермисе).

Эпидермис состоит из четырех слоев: базального, шиповатого, зернистого и рогового. Деление клеток базальтового слоя формируют надежный барьер кожи. Именно в базальтовом слое происходят преобразования витамина D.

Как восполнить нехватку витамина D

Существует две основные формы витамина D:

  • эргокальциферол (D2), который поступает из растительной пищи;
  • холекальциферол (D3), который поступает из природных источников (из пищи) и синтезируется при воздействии ультрафиолетовых лучей.

Чтобы пополнить нехватку витамина D в полной мере, необходимо точно знать, что у вас недостаток витамина и понимать какое количество необходимо восполнить. Для этого после сдачи анализа, обратитесь к врачу для консультации.

Существуют нормы, которые необходимы для здоровых людей. Для взрослых — 600 МЕ (15 мкг/сутки), для беременных женщин — 1000 МЕ (25 мкг/сутки), для людей пожилого возраста — 800 МЕ (20 мкг/сутки).

Ассортимент биологических активных добавок очень разнообразен. Большинство препаратов содержат жирорастворимую форму. Они не токсичны и не накапливается в жировой ткани.

Интересные факты о витамине

  • Нехватка витамина D увеличивает риск возникновения и развития железодефицитной анемии.
  • Приобретенная нехватка витамина увеличивает риск депрессии в 11 раз, а врожденный дефицит увеличивает риск возникновения и развития психических расстройств в течение жизни человека.
  • Систематический прием витамина D способствует снижению артериального давления на 2 — 6 миллиметров ртутного столба и стабилизации гипертонической болезни.
  • Ежедневный прием витамина D поддерживает антибактериальный и противовирусный иммунитет.
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