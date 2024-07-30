В чем польза витамина D для кожи

Нехватка витаминов сказывается не только на состоянии здоровья в целом всего организма, но и негативно отзывается на коже. А кожные заболевания приносят не только физический дискомфорт и боль, но и психологический дискомфорт, потому что кожа всегда на виду.

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