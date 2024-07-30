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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Погода в Тюмени становится менее прогнозируемой.

То ливни, то +30°C! Что происходит с погодой в Тюмени?

30 июля 2024, 09:04
Фото: 1MI
Погода в Тюмени становится менее прогнозируемой.

Погода в Тюмени становится менее прогнозируемой

Лето в Тюмени выдается очень контрастным. То жара в +35°C, то дожди и столбики термометров едва поднимаются до +15°C. И сейчас прохладную дождливую погоду сменяет жаркая и душная. С чем это связано?

Еще весной специалисты прогнозировали в Тюмени аномально жаркое лето. Однако практика показала, что жару в городе сменяла ощутимая прохлада, ливни и ураганный ветер.

«Погода стала менее предсказуемой. Во многом это связано с активным движением циклонов, которые непродолжительны и быстро разрушаются. Свой вклад вносит и глобальное потепление, вызывая такие нестабильные ситуации», — говорит тюменский климатолог Татьяна Пригоровская.

Специалист говорит о том, что в этом году в Москве происходили сильнейшие ураганы и ливни, которые затапливали город и сносили все на своем пути. Такая же перспектива есть и у Тюмени, если и у нас в городе произойдет столкновение фронтов теплого и холодного воздуха, что с учетом колебаний погоды, имеет высокую вероятность.

Жаркая погода вернется в Тюмень в начале августа
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители юга Тюменской области предстоящей ночью смогут увидеть редкое для тюменского региона явление — северное сияние. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце.

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