То ливни, то +30°C! Что происходит с погодой в Тюмени?

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Еще весной специалисты прогнозировали в Тюмени аномально жаркое лето. Однако практика показала, что жару в городе сменяла ощутимая прохлада, ливни и ураганный ветер.
«Погода стала менее предсказуемой. Во многом это связано с активным движением циклонов, которые непродолжительны и быстро разрушаются. Свой вклад вносит и глобальное потепление, вызывая такие нестабильные ситуации», — говорит тюменский климатолог Татьяна Пригоровская.
Специалист говорит о том, что в этом году в Москве происходили сильнейшие ураганы и ливни, которые затапливали город и сносили все на своем пути. Такая же перспектива есть и у Тюмени, если и у нас в городе произойдет столкновение фронтов теплого и холодного воздуха, что с учетом колебаний погоды, имеет высокую вероятность.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители юга Тюменской области предстоящей ночью смогут увидеть редкое для тюменского региона явление — северное сияние. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце.