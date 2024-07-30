То ливни, то +30°C! Что происходит с погодой в Тюмени?

Специалист говорит о том, что в этом году в Москве происходили сильнейшие ураганы и ливни, которые затапливали город и сносили все на своем пути. Такая же перспектива есть и у Тюмени, если и у нас в городе произойдет столкновение фронтов теплого и холодного воздуха, что с учетом колебаний погоды, имеет высокую вероятность.