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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью

Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью

30 июля 2024, 08:25
Фото: ЧС Тюмень
Жители юга Тюменской области предстоящей ночью смогут увидеть редкое для тюменского региона явление — северное сияние. Причиной его появления станет сильнейшая вспышка на Солнце, произошедшая в ночь с 28 на 29 июля.

Как пояснил «Нашему Городу» астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, выбросы сгустков плазмы, которые произвело Солнце. До Земли они долетели накануне и вызвали слабую магнитную бурю уровня G1. Геомагнитный шторм класса G3 обрушился 30 июля.

Пик возмущений магнитосферы ожидается сегодня в течение дня. Эксперты не исключают вероятность достижения уровня G4. При сохранении ясной погоды, сияние можно будет наблюдать в ночь со вторника на среду — с 05:00 по 08:00. Вероятность наблюдения составляет 83%.

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень обрушилась магнитная буря, сила ударов которой достигает 7 баллов. Геошторм продлится до конца дня 30 июля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Магнитные бури#Природные явления#Вспышки на Солнце
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