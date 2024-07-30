Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью

Пик возмущений магнитосферы ожидается сегодня в течение дня. Эксперты не исключают вероятность достижения уровня G4. При сохранении ясной погоды, сияние можно будет наблюдать в ночь со вторника на среду — с 05:00 по 08:00. Вероятность наблюдения составляет 83%.