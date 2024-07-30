Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Как пояснил «Нашему Городу» астроном обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, выбросы сгустков плазмы, которые произвело Солнце. До Земли они долетели накануне и вызвали слабую магнитную бурю уровня G1. Геомагнитный шторм класса G3 обрушился 30 июля.
Пик возмущений магнитосферы ожидается сегодня в течение дня. Эксперты не исключают вероятность достижения уровня G4. При сохранении ясной погоды, сияние можно будет наблюдать в ночь со вторника на среду — с 05:00 по 08:00. Вероятность наблюдения составляет 83%.
Ранее «Наш Город» писал, что на Тюмень обрушилась магнитная буря, сила ударов которой достигает 7 баллов. Геошторм продлится до конца дня 30 июля.