Россиянам предлагают отдых в одном из самых красивых эмиратов ОАЭ

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Рас-эль-Хайма — современный курорт, куда стоит поехать ради размеренного и семейного отдыха на море. Гостиничная база эмирата прекрасно развита — туристы могут отдохнуть как в городском отеле, так и провести роскошный отпуск в гостиничном комплексе с собственным пляжем. Отели работают по нескольким системам питания, в том числе с «все включено». Примечательно, что в Рас-эль-Хайма нет запрета на употребление алкоголя.
Все пляжи эмиратов — песчаные и благоустроенные, а море теплое и с пологим входом, что позволяет организовать безопасный пляжный отдых с детьми.
Туры начинают продавать уже с августа 2024 года, а чтобы привлечь больше отдыхающих, гостиницы активно снижают стоимость проживания до 45%. Благодаря этому у туристов будет возможность недорого отдохнуть в Рас-эль-Хайма.
В августе следующего года скидки будут еще больше, ведь летом Арабские Эмираты — место, где довольно жарко. Под конец лета в ОАЭ туристов меньше, а цены — ниже.
Главная «изюминка» эмирата — интересный экскурсионный отдых. В историческом центре одноименной столицы расположены остатки форта Джульфар, старинная коралловая мечеть и Национальный музей, в котором представлена большая коллекция различных артефактов. За пределами города также предостаточно развлечений: туристы могут съездить на местное предприятие по выращиванию искусственного жемчуга, побывать в поселении ловцов жемчуга, отправиться к роскошному дворцу эмира и древним гробницам.
Здесь понравится и любителям природы — отдыхающим предлагают сафари по пустыне и прогулки на лодках вдоль мангровых лесов, где проживают розовые фламинго и другие экзотические птицы. Кроме того, в эмиратах масса водных активностей, например, дайвинг, серфинг, яхтинг и парасейлинг. Экстремалам обязательно стоит отправиться в путешествие к горам Джебель Джеймс. В этой локации находится самый протяженный в мире зиплайн. Туристам предлагают попробовать и родельбан — поездка на механических санях по живописным горам подарит много впечатлений.
Для отдыхающих с детьми в 25 километрах от Рас-эль-Хайма построен аквапарк Iceland Waterpark. Главная его особенность — наличие тематических зон и аттракционов, посвященных Арктике. Если выезжать за пределы города не планируется, можно отдохнуть в местных торгово-развлекательных центрах.
Как уже сказано, под конец лета в ОАЭ температура воздуха достигает своего максимума — +35-40 градусов. Однако в каждом здании присутствует кондиционер, поэтому жара не доставляет особого дискомфорта. Море в августе — очень теплое и спокойное, вода успевает прогреться до +30 градусов. Загорать и купаться рекомендуется в утреннее или вечернее время, днем же можно отдохнуть в парках развлечений, аквапарках и тематических парках, или же посетить местные музеи, дворцы и мечети.
За развлечениями и роскошным отдыхом в августе 2024 года лучше лететь в Дубай — здесь расположен единственный в стране крытый горнолыжный курорт. Ценителям экскурсионного отдыха и туристам с детьми стоит слетать в Абу-Даби, где меньше туристов и не такая оживленная обстановка. Желающим недорого отдохнуть за границей подойдет Шарджа: можно как погреться на пляже, так и побывать в заповедниках, сафари-парках и других местах.
Стоит отметить, на августовские праздники многие торговые центры ОАЭ устраивают акции и скидки на большую часть продукции, благодаря чему можно выгодно приобрести технику, аксессуары, одежду и другие товары.