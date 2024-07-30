Россиянам предлагают отдых в одном из самых красивых эмиратов ОАЭ

За развлечениями и роскошным отдыхом в августе 2024 года лучше лететь в Дубай — здесь расположен единственный в стране крытый горнолыжный курорт. Ценителям экскурсионного отдыха и туристам с детьми стоит слетать в Абу-Даби, где меньше туристов и не такая оживленная обстановка. Желающим недорого отдохнуть за границей подойдет Шарджа: можно как погреться на пляже, так и побывать в заповедниках, сафари-парках и других местах.