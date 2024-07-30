Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?

Довольно странной выглядит теория о том, что замедляются ютуб из-за устаревания характеристик того, что установлено в ПК. Скорее всего, по словам экспертов, власти страны давят на интернет-провайдеров, чтобы они выдавали плохую связь именно с ютубом, отчего видео зависали и не прогружались бы. По этим признакам люди и поняли, что ютуб начали замедлять. Уже многие жители страны сообщают о том, что в России есть проблемы с соединением, а иногда он и вовсе не грузится.