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Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?

Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?

30 июля 2024, 10:26
Фото: 1MI
С началом так называемого замедления ютуба, эту соцсеть уже принялись хоронить. По слухам, полную блокировку сервиса можно ждать уже осенью, в начале сентября. Однако пока прямой блокировки никто не подтвердил.

Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уже несколько раз высказывался о работе Ютуба в России. По его словам, все меры, которые использует Россия против него — вынужденные, поскольку хостинг нарушает российские законы, навязывает фейки и банит всех, кто выдает другую точку зрения.

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Первые меры при этом — это официальное письмо на имя гендиректора Гугл от Роскомнадзора. Оно было отправлено около полутора месяцев назад, но так и не дало результатов.

Теперь же в игру вступило замедление сервиса. Он стал хуже работать у многих пользователей ПК, хотя на телефонах эффект не отражается. Кому в итоге хуже от таких мер — разбирался портал «Новые Известия».

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В чем причина?

Довольно странной выглядит теория о том, что замедляются ютуб из-за устаревания характеристик того, что установлено в ПК. Скорее всего, по словам экспертов, власти страны давят на интернет-провайдеров, чтобы они выдавали плохую связь именно с ютубом, отчего видео зависали и не прогружались бы. По этим признакам люди и поняли, что ютуб начали замедлять. Уже многие жители страны сообщают о том, что в России есть проблемы с соединением, а иногда он и вовсе не грузится.

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Можно ли избежать?

Пока сказать сложно, в целом, многие называют вариантом переход на ВПН-сервисы, которые способны решить проблему с плохой работой ютуба. Однако, российские власти уже начали запрещать такие приложения, возможно, после хостинга, возьмутся за них куда серьезней.

По словам экспертов, у властей основная задача — сделать ютуб неудобным, а заблокировать только тогда, когда с него уйдут люди. Своего рода провокация. Однако, неизвестно, сработает ли она. Ведь даже при жестких ограничениях ютуб смотрят даже в Китае.

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Ничего необычного

При этом представители «Силиконовой Долины» США уже рассказали, что в замедлениях ютуба нет ничего необычного. 11 лет назад в этом обвиняли французских интернет-провайдеров.

Некоторые же страны уже имеют опыт в полной или частичной блокировке сервиса. Это Северная Корея, Туркмения, Иран, Китай, Эритрея.

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