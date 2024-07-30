Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Председатель Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн уже несколько раз высказывался о работе Ютуба в России. По его словам, все меры, которые использует Россия против него — вынужденные, поскольку хостинг нарушает российские законы, навязывает фейки и банит всех, кто выдает другую точку зрения.
Первые меры при этом — это официальное письмо на имя гендиректора Гугл от Роскомнадзора. Оно было отправлено около полутора месяцев назад, но так и не дало результатов.
Теперь же в игру вступило замедление сервиса. Он стал хуже работать у многих пользователей ПК, хотя на телефонах эффект не отражается. Кому в итоге хуже от таких мер — разбирался портал «Новые Известия».
Довольно странной выглядит теория о том, что замедляются ютуб из-за устаревания характеристик того, что установлено в ПК. Скорее всего, по словам экспертов, власти страны давят на интернет-провайдеров, чтобы они выдавали плохую связь именно с ютубом, отчего видео зависали и не прогружались бы. По этим признакам люди и поняли, что ютуб начали замедлять. Уже многие жители страны сообщают о том, что в России есть проблемы с соединением, а иногда он и вовсе не грузится.
Пока сказать сложно, в целом, многие называют вариантом переход на ВПН-сервисы, которые способны решить проблему с плохой работой ютуба. Однако, российские власти уже начали запрещать такие приложения, возможно, после хостинга, возьмутся за них куда серьезней.
По словам экспертов, у властей основная задача — сделать ютуб неудобным, а заблокировать только тогда, когда с него уйдут люди. Своего рода провокация. Однако, неизвестно, сработает ли она. Ведь даже при жестких ограничениях ютуб смотрят даже в Китае.
При этом представители «Силиконовой Долины» США уже рассказали, что в замедлениях ютуба нет ничего необычного. 11 лет назад в этом обвиняли французских интернет-провайдеров.
Некоторые же страны уже имеют опыт в полной или частичной блокировке сервиса. Это Северная Корея, Туркмения, Иран, Китай, Эритрея.
Ранее сообщалось о том, что тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube.