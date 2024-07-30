Почти 208 млрд рублей привлек малый бизнес с использованием «зонтичных» поручительств

«Зонтичные» поручительства предоставляют МСП возможность выгодно кредитоваться даже при высокой ключевой ставке. Анализ показывает, что каждый третий предприниматель не смог бы получить заем без поручительства. Для государства этот инструмент также эффективен: на каждый бюджетный рубль малый и средний бизнес привлекает 240 рублей финансирования.