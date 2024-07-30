Почти 208 млрд рублей привлек малый бизнес с использованием «зонтичных» поручительств

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Число получателей этой государственной поддержки также достигло рекордного уровня.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в России насчитывается около 19 тысяч компаний, которые использовали поручительства для получения кредитов, что втрое больше по сравнению с прошлым годом, передает tass.ru.
«Зонтичные» поручительства предоставляют МСП возможность выгодно кредитоваться даже при высокой ключевой ставке. Анализ показывает, что каждый третий предприниматель не смог бы получить заем без поручительства. Для государства этот инструмент также эффективен: на каждый бюджетный рубль малый и средний бизнес привлекает 240 рублей финансирования.
Наибольший объем средств с помощью «зонтичных» поручительств привлекли предприятия торговли — 78 миллиардов рублей, обрабатывающие производства — 41,5 миллиарда рублей, строительная отрасль — 26,2 миллиарда рублей. Компании в сфере транспортировки и хранения привлекли 16,7 миллиарда рублей, информации и связи — 8,4 миллиарда рублей, научно-технической деятельности — 7,7 миллиарда рублей. Сельское хозяйство получило кредиты на 6,4 миллиарда рублей, а гостиничный бизнес и общепит — на 5,3 миллиарда рублей.
Москва и Санкт-Петербург возглавили список регионов по объему кредитных договоров с «зонтичными» поручительствами, они привлекли 44,6 и 16,1 миллиарда рублей соответственно. Следом идет Московская область с объемом кредитования 10 миллиардов рублей. В Свердловской и Ростовской областях выдали займов на 8,1 и 7,4 миллиарда рублей соответственно, Краснодарский край получил 6,9 миллиарда рублей, а Воронежская область — 6 миллиардов рублей.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП могут покрыть до 50% суммы кредита, что особенно важно для предприятий, не имеющих достаточного залога. Этот инструмент начал применяться в 2021 году и используется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».