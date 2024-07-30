«Мясной клей»: насколько такая пищевая добавка может быть опасна для потребителей?

«Мясной клей» — это фермент, входящий в семейство трансглутаминаз, который способен изменить структуру белковых молекул. Он принудительно связывает пищевые белки, составляя из них устойчивую структуру, из-за чего его и применяют в производстве продуктов определенной формы: колбасы, ветчины, сосисок. Благодаря удержанию влаги и склеиванию белков микробная трансглутаминаза дает возможность наращивать массу производимых изделий, которые в итоге делаются быстрее, весят больше и обходятся дешевле. Помимо этого, данная добавка используется для изготовления и молочной продукции, такой как творог.