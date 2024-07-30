«Мясной клей»: насколько такая пищевая добавка может быть опасна для потребителей?

Posted Сегодня, 17:24
Published Сегодня, 17:24
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Как сообщает newia.ru, в Российской Федерации запрет на использование пищевой добавки начал действовать в 2020 году, однако в некоторых случаях производители все же добавляют ее в колбасные изделия.
«Мясной клей» — это фермент, входящий в семейство трансглутаминаз, который способен изменить структуру белковых молекул. Он принудительно связывает пищевые белки, составляя из них устойчивую структуру, из-за чего его и применяют в производстве продуктов определенной формы: колбасы, ветчины, сосисок. Благодаря удержанию влаги и склеиванию белков микробная трансглутаминаза дает возможность наращивать массу производимых изделий, которые в итоге делаются быстрее, весят больше и обходятся дешевле. Помимо этого, данная добавка используется для изготовления и молочной продукции, такой как творог.
Некоторые производители, которые видят выгоду в применении «мясного клея», нарушают запреты законодательства. Так, Роскомнадзор выявил трансглутаминазу в изделиях производства «Брянского мясокомбината», «Митэка», «Айсберг-Люкса», «Дубков», «Останкинского мясокомбината» и прочих.
Точных данных, что трансглутаминаза вредит здоровью, пока не существует. Но эксперты не исключают, что «мясной клей» способен вызывать бактериальное заражение и провоцировать возникновение болезней ЖКТ. В зоне риска находятся потребители с аллергией, ослабленным иммунитетом, непереносимостью глютена, заболеваниями ЖКТ.