nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:24

Published Сегодня, 17:24

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

«Мясной клей»: насколько такая пищевая добавка может быть опасна для потребителей?

«Мясной клей»: насколько такая пищевая добавка может быть опасна для потребителей?

30 июля 2024, 17:24
Фото: 1MI
Организация «Общественная потребительская инициатива» подала заявку в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Комитет ГД по охране здоровья и Генпрокуратуру, чтобы выявить наличие в составе некоторых продуктов «мясного клея».

Как сообщает newia.ru, в Российской Федерации запрет на использование пищевой добавки начал действовать в 2020 году, однако в некоторых случаях производители все же добавляют ее в колбасные изделия.

«Мясной клей» — это фермент, входящий в семейство трансглутаминаз, который способен изменить структуру белковых молекул. Он принудительно связывает пищевые белки, составляя из них устойчивую структуру, из-за чего его и применяют в производстве продуктов определенной формы: колбасы, ветчины, сосисок. Благодаря удержанию влаги и склеиванию белков микробная трансглутаминаза дает возможность наращивать массу производимых изделий, которые в итоге делаются быстрее, весят больше и обходятся дешевле. Помимо этого, данная добавка используется для изготовления и молочной продукции, такой как творог.

Некоторые производители, которые видят выгоду в применении «мясного клея», нарушают запреты законодательства. Так, Роскомнадзор выявил трансглутаминазу в изделиях производства «Брянского мясокомбината», «Митэка», «Айсберг-Люкса», «Дубков», «Останкинского мясокомбината» и прочих.

Точных данных, что трансглутаминаза вредит здоровью, пока не существует. Но эксперты не исключают, что «мясной клей» способен вызывать бактериальное заражение и провоцировать возникновение болезней ЖКТ. В зоне риска находятся потребители с аллергией, ослабленным иммунитетом, непереносимостью глютена, заболеваниями ЖКТ.

#Общество
Подпишитесь
Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?
Сегодня, 08:05
И как ездить с коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
Сегодня, 08:18
Прощание с ютубом. Чего ждать от начавшегося замедления видеохостинга?
Сегодня, 10:26
Испытание для метеозависимых тюменцев. График магнитных бурь на август 2024 года
Сегодня, 11:29
Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?
Сегодня, 05:59
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
Сегодня, 06:09