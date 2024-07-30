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Модульбанк расширяет перечень услуг по управлению магазинами на маркетплейсах

Модульбанк расширяет перечень услуг по управлению магазинами на маркетплейсах

30 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
В России продолжается рост конкуренции в сфере e-commerce. Рост бизнеса особенно очевиден на маркетплейсах, которые сегодня охватывают примерно 84% рынка торговли в России.

Среди причин, по которым маркетплейсы продолжают занимать новые рынки (в основном за счёт перераспределения потребительского спроса), указывают удобство, экономию времени, широкий выбор товаров и услуг, а также возможность масштабирования бизнеса, пишет newsnn.ru.

Согласно исследованию, проведенному Russian Field и Школой коммуникаций ВШЭ, для 94% российских предпринимателей маркетплейсы являются наиболее удобным решением для бизнес-старта. Более половины опрошенных не готовы покинуть маркетплейсы ни при каких обстоятельствах.

Учитывая перспективы этого рынка, российские банки предлагают широкий выбор услуг для ведения бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до инкассационных услуг и страхования. Удобную возможность управлять финансами компании обеспечивает онлайн-банкинг. В России к услугам интернет-банкинга начали обращаться еще в конце 90-х годов. И на сегодняшний день его аудитория в России близка к показателю в 70 миллионов пользователей. Многие крупные банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, активно занимаются развитием сервисов для поддержки предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Эти банки предоставляют широкий выбор инструментов для контроля за финансами, аналитики продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.

На днях единый кабинет, из которого можно наладить управление магазинами на маркетплейсах, запустил Модульбанк. В кабинете предусмотрена возможность работы в режиме одного окна на Ozon и Wildberries. Функционал сервиса включает анализ финансовых показателей, создание и редактирование карточек товаров, установление цен, отслеживание заказов и остатков товаров на складах, поддержку коммуникации с покупателями и оформление возвратов.

Светлана Годлина, член правления Модульбанка и лидер направления «Маркетплейсы», утверждает, что благодаря новому личному кабинету все нужные инструменты и статистика будут под рукой у пользователей.

В прошлом году этот же банк выпустил Маркет Карту для работы с торговой выручкой с маркетплейсов.

Тем временем Минпромторг ведет работу над новой версией законопроекта о работе интернет-магазинов в России. Маркетплейсам придется проводить более тщательные проверки продавцов, чтобы те предлагали покупателям только качественные товары.

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