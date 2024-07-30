Модульбанк расширяет перечень услуг по управлению магазинами на маркетплейсах

Учитывая перспективы этого рынка, российские банки предлагают широкий выбор услуг для ведения бизнеса на маркетплейсах: от кредитования и эквайринга до инкассационных услуг и страхования. Удобную возможность управлять финансами компании обеспечивает онлайн-банкинг. В России к услугам интернет-банкинга начали обращаться еще в конце 90-х годов. И на сегодняшний день его аудитория в России близка к показателю в 70 миллионов пользователей. Многие крупные банки, такие как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк, активно занимаются развитием сервисов для поддержки предпринимателей, работающих на маркетплейсах. Эти банки предоставляют широкий выбор инструментов для контроля за финансами, аналитики продаж, интеграции с платформами маркетплейсов.