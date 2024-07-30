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Глава Тюмени Максим Афанасьев стал дедушкой

Глава Тюмени Максим Афанасьев стал дедушкой

30 июля 2024, 12:14
Фото: 1MI
Появилась информация, что глава Тюмени Максим Афанасьев стал дедушкой. В его семье родилась внучка.

О пополнении в семье мэра Тюмени Максима Афанасьева рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Заявление было сделано во время заседания городской думы Тобольска, отмечает издание URA.RU со ссылкой на свои источники.

Во время проведения конкурса на пост главы губернатор нашего региона рассказал, что в семье Афанасьева родилась внучка.

Напомним, сегодня, 30 июля, тобольские депутаты выбрали нового главу города. Пост мэра получил экс-силовик и политик из Тюмени Петр Вагин, за которого депутаты проголосовали единогласно.

Мэр Тюмени Афанасьев назначил нового заместителя
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Ранее «Наш город» писал о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев назначил заместителя по экономическому блоку. Им стала Наталья Мудриченко.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Глава города
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