Глава Тюмени Максим Афанасьев стал дедушкой

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
О пополнении в семье мэра Тюмени Максима Афанасьева рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. Заявление было сделано во время заседания городской думы Тобольска, отмечает издание URA.RU со ссылкой на свои источники.
Во время проведения конкурса на пост главы губернатор нашего региона рассказал, что в семье Афанасьева родилась внучка.
Напомним, сегодня, 30 июля, тобольские депутаты выбрали нового главу города. Пост мэра получил экс-силовик и политик из Тюмени Петр Вагин, за которого депутаты проголосовали единогласно.
Ранее «Наш город» писал о том, что глава Тюмени Максим Афанасьев назначил заместителя по экономическому блоку. Им стала Наталья Мудриченко.