Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими бойцами СВО и передал технику

Бойцов интересовала возможность получить земельный участок под строительство дома. Губернатор ответил, что такая возможность доступна военнослужащим, которые отличились в зоне спецоперации и удостоены звания Героя России или награждены орденом. По желанию они могут получить компенсацию взамен участка в размере одного миллиона рублей. Эту сумму можно направить на приобретение жилья или иного участка.