Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими бойцами СВО и передал технику

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел встречу с командирами подразделений, в которых служат северяне. Глава региона поговорил с бойцами и офицерами о мерах поддержки, снабжении, трудоустройстве и реабилитации. В беседе приняли участие спецпредставитель губернатора Александр Агафонов, а также первый ямалец, который удостоен звания Героя России, Евгений Супаков.
Дмитрий Артюхов подчеркнул, что принципиально важно, чтобы защитники ни в чем не нуждались. Это касается не только вопросов снабжения подразделений, но и обеспечения серьезного комплекса мер поддержки. В регионе их уже 56.
Недавно предусмотрели возможность получить плановую медпомощь и пройти комплексное обследование военнослужащим, находящимся в отпуске — об этом просили бойцы на личных встречах, и мы первыми в стране предусмотрели для этого финансирование. У нас на Севере всегда принято поддерживать своих, никого не оставлять один на один со своими проблемами. Помочь нашим защитникам, обеспечить им надежный тыл — наш долг, — отметил глава ЯНАО.
Бойцов интересовала возможность получить земельный участок под строительство дома. Губернатор ответил, что такая возможность доступна военнослужащим, которые отличились в зоне спецоперации и удостоены звания Героя России или награждены орденом. По желанию они могут получить компенсацию взамен участка в размере одного миллиона рублей. Эту сумму можно направить на приобретение жилья или иного участка.
Кроме того, ветеранам боевых действий, военнослужащим и членам их семей предоставляют соцвыплату в размере 500 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Дмитрий Артюхов подчеркнул, что для участников СВО действует приоритет в предоставлении помощи и мер поддержки по всем региональным жилищным программам.
Все вопросы по результатам встречи взяты в проработку. В свою очередь рядовой батальона «Сибирь» Дмитрий Калита попросил губернатора Ямала увеличить квоты для инвалидов СВО на предприятиях. Глава региона сообщил, что защитникам уже сейчас оказывают содействие в трудоустройстве. За каждым закрепляют карьерного консультанта, который помогает на всех этапах поиска работы.
Прилагаем максимум усилий, чтобы обеспечить ребят, которые возвращаются из зоны СВО, подходящей им работой. Задача поставлена Президентом. Создаются центры тактической подготовки, патриотические клубы, где необходимо работать с подрастающим поколением. Уверен, что для каждого защитника найдется работа в мирное время, — сказал Дмитрий Артюхов.
Ямальцы получили пять единиц транспорта, коптеры, средства защиты, РЭБ, огнетушители, маскировочные сети, радиостанции, антидроновые ружья. Военнослужащие поблагодарили главу региона и спецпредставителя губернатора Александра Агафонова за регулярное усиление подразделений, а также отдельно отметили важность финансирования на закупку запчастей на ремонт транспорта. Они рассказали, что нуждаются в различных видах средств радиоэлектронной борьбы, дронах и БПЛА. Артюхов рассказал, что на Ямале началось собственное производство дронов, запросы по технике приняты в работу.