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Updated Сегодня, 07:18

Депутат Нилов отметил постоянный характер проблем с ненормированным рабочим днём в РФ

30 июля 2024, 07:18
Депутат отметил, что проблема с ненормированным рабочим днем в России была всегда, но сейчас на фоне дефицита кадров на некоторых предприятиях появляется «дополнительная нагрузка», что усугубляет проблему.

Агентство «Ридус» пообщалось с Ярославом Ниловым, депутатом Государственной Думы и председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он рассказал изданию о новом законопроекте, призванном ограничить количество времени ненормированной работы.

По его словам, данная проблема имеет в России «постоянный характер». Однако, в последнее время она обострилась, особенно на тех предприятиях, где из-за дефицита кадров возникла «дополнительная нагрузка». Нилов отметил, что иногда работодатель подталкивает работников к уходу из компании, когда принуждает к ненормированному рабочему дню практически ежедневно. Такое происходит, если он экономит деньги на зарплатах и распределяет обязанности между сотрудниками.

Депутат обратил внимание, что длительность ненормированного рабочего дня не регламентирована законодательством. Нилов предложил ограничить переработку 120 часами в год, чтобы исключить возможности злоупотребления со стороны работодателей.

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