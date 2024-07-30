Депутат Нилов отметил постоянный характер проблем с ненормированным рабочим днём в РФ

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Агентство «Ридус» пообщалось с Ярославом Ниловым, депутатом Государственной Думы и председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он рассказал изданию о новом законопроекте, призванном ограничить количество времени ненормированной работы.
По его словам, данная проблема имеет в России «постоянный характер». Однако, в последнее время она обострилась, особенно на тех предприятиях, где из-за дефицита кадров возникла «дополнительная нагрузка». Нилов отметил, что иногда работодатель подталкивает работников к уходу из компании, когда принуждает к ненормированному рабочему дню практически ежедневно. Такое происходит, если он экономит деньги на зарплатах и распределяет обязанности между сотрудниками.
Депутат обратил внимание, что длительность ненормированного рабочего дня не регламентирована законодательством. Нилов предложил ограничить переработку 120 часами в год, чтобы исключить возможности злоупотребления со стороны работодателей.