Чем опасен кондиционер, если на улице +34

Летняя жара может быть невыносимой, и кондиционеры становятся настоящим спасением. Однако, несмотря на их очевидные преимущества, использование кондиционеров в жаркую погоду может иметь свои подводные камни. Вместе с экспертами СОГАЗа разбираемся, чем они могут быть опасны.