Буквально по веточке. Тюменцам рассказали, как самому вырастить туи и можжевельник

Чтобы укоренить же черенки — их нужно посадить в тепличных условиях, но создать такие нужно на улице. Для этого накройте контейнер пленкой или стеклом для поддержания высокой влажности. Регулярно проветривайте, чтобы избежать плесени. При этом полив имеет такую же важную роль. Нужно следить, чтобы субстрат, в которые были посажены черенки, всегда был слегка влажным.