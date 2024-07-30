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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Тюменцам рассказали, как самому вырастить туи и можжевельник

Буквально по веточке. Тюменцам рассказали, как самому вырастить туи и можжевельник

30 июля 2024, 10:23
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как самому вырастить туи и можжевельник

Многие жители Тюмени предпочитают заводить рассаду, которая особо не вызывает проблем с уходом. Это яблоки, ягоды, возможно, цветы. Мало кто решается на кустарники и деревья. Но есть и те, кто доходят до этого.

О том, как можно посадить и вырастить такие редкие для дачного участка деревья, как можжевельник и туи рассказывает телеканал «Саратов 24

Весь рецепт в так называемом черенковании. Этот метод опробовал один из редакторов сайта телеканала, кстати, вполне успешно. На участке уже растет два куста можжевельника возрастом в 10 лет.

Подготовить черенки деревьев при этом нужно по времени. Лучшее время для черенкования хвойных — весна или начало лета, когда растения активно растут.

Дальше нужно найти самые здоровые побеги, 10-15 сантиметров длиной. После идет очистка, убираются лишние шипы, это избавит от гниения в почве.

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Чтобы укоренить же черенки — их нужно посадить в тепличных условиях, но создать такие нужно на улице. Для этого накройте контейнер пленкой или стеклом для поддержания высокой влажности. Регулярно проветривайте, чтобы избежать плесени. При этом полив имеет такую же важную роль. Нужно следить, чтобы субстрат, в которые были посажены черенки, всегда был слегка влажным.

Примерно это же касается и черенков, связанных с декоративными кустарниками. Для гортензий лучше всего черенковать в конце весны или начале лета, когда начинается активный рост. Вейгелу можно черенковать в начале лета. А вот условия содержания такие же.

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