Атлантический циклон накроет Тюмень. Дожди будут идти больше недели

По данным метеорологов Gismeteo, самыми богатыми на осадки станут 1 августа и 10–11 августа. За эти дни в областной столице выпадет более трети месячной нормы осадков. Кстати, первый день августа будет и самым жарким днем первой декады месяца — столбики термометров к полудню поднимутся до +25…+26. Самым прохладным днем станет суббота, 10 августа. В этот ден максимальная температура воздуха составит +15…+20.