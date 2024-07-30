nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Атлантический циклон принесет в Тюмень 11 дождливых дней

Атлантический циклон накроет Тюмень. Дожди будут идти больше недели

30 июля 2024, 08:39
Фото: 1MI

Атлантический циклон принесет в Тюмень 11 дождливых дней

По прогнозам Гидрометцентра, дождливая погода в областной столице наступит 30 июля. Лить дожди, местами сильные, будут на протяжении 11 дней.

По данным метеорологов Gismeteo, самыми богатыми на осадки станут 1 августа и 10–11 августа. За эти дни в областной столице выпадет более трети месячной нормы осадков. Кстати, первый день августа будет и самым жарким днем первой декады месяца — столбики термометров к полудню поднимутся до +25…+26. Самым прохладным днем станет суббота, 10 августа. В этот ден максимальная температура воздуха составит +15…+20.

Фото: Gismeteo

В целом на протяжении первой недели последнего месяца лета температура воздуха не будет опускаться днем ниже +23…+20, в ночные часы термометры будут показывать +14…+16.

Читайте также:
Северное сияние озарит тюменское небо сегодня ночью«ВКонтакте» проиграл суд тюменскому УФАСВыносят ведрами: в тюменских лесах появились лисички
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Погодные условия#Циклон
Подпишитесь
Ссылка для бодрого старта. Чего ждать от нового главы Тобольска Петра Вагина?
Сегодня, 08:05
И как ездить коляской?! Тюменские мамочки не могут уехать с Лесобазы без пересадки
Сегодня, 08:18
Неспособное поколение. Тюменские работодатели недовольны потоком молодых сотрудников
Вчера, 06:10
«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube
Вчера, 05:30
Могут начать глупеть? Как интеллект тюменцев связан с их доходами?
Сегодня, 05:59
Сразу трое жителей Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине
Сегодня, 06:09