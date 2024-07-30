Атлантический циклон накроет Тюмень. Дожди будут идти больше недели

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
По данным метеорологов Gismeteo, самыми богатыми на осадки станут 1 августа и 10–11 августа. За эти дни в областной столице выпадет более трети месячной нормы осадков. Кстати, первый день августа будет и самым жарким днем первой декады месяца — столбики термометров к полудню поднимутся до +25…+26. Самым прохладным днем станет суббота, 10 августа. В этот ден максимальная температура воздуха составит +15…+20.
В целом на протяжении первой недели последнего месяца лета температура воздуха не будет опускаться днем ниже +23…+20, в ночные часы термометры будут показывать +14…+16.