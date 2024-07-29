«Замедляют нас всех»: тюменский депутат ГД выступила против блокировки YouTube

Posted 29 июля, 05:30
Published 29 июля, 05:30
Modified 29 июля, 05:33
Updated 29 июля, 05:33
«Замедляют предпринимателей и журналистов, которые зарабатывают на площадке и платят налоги в России. Студентов, которые смотрят здесь лекции. Молодых ученых, популяризирующих науку. Музыкантов, которые выкладывают здесь свои клипы. Замедляют миллионы людей по всей России, которые смотрят YouTube каждый день», — отметила Горячева.
По ее мнению, сегодня в России отсутствует адекватный аналог данного видеохостинга. Поэтому замедление или блокировка YouTube лишит сотни тысяч людей работы, а миллионы — пространства образования и развлечения.
«Рутуб за все эти годы так и не стал похож на видеохостинг мирового уровня. Там нет нормальной монетизации, система рекомендаций работает кое-как, а интерфейс до сих пор неудобен. Последние данные исследований говорят о том, что ежемесячно 78,5% жителей России пользуются YouTube. Я против такого запрета. И сейчас важно показать, что чиновники борются не с западной компанией, а замедляют всех нас», — подчеркнула Горячева.
Напомним, на минувшей неделе глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что замедление YouTube является вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса вследствие удаления каналов российских общественных деятелей, чья позиция отличается от западной точки зрения.
«Дальнейшая судьба YouTube в России зависит исключительно от него самого. Если администрация ресурса не изменит свою политику и не начнет соблюдать наши законы, ничего хорошего его здесь не ждет», — сообщил Хинштейн.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года канал ГТРК «Регион-Тюмень» заблокировали на YouTube. Тюменцы попали в число 40 заблокированных филиалов ВГТРК.