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Posted 29 июля, 08:32

Published 29 июля, 08:32

Modified Сегодня, 08:35

Updated Сегодня, 08:35

Врач назвал оптимальную частоту пульса для людей с густой кровью

29 июля 2024, 08:32
От густоты крови зависит работа сердца. По словам кардиолога Олега Голощапова, чем она гуще, тем больше усилий предпринимает сердце, чтобы обеспечить циркуляцию крови по сосудам. Поэтому он настаивает, что люди, у которых густая кровь, должны находиться на контроле врачей.

Густая кровь — состояние, вызванное снижением жидкой части крови — плазмы, а также увеличением количества форменных элементов крови — эритроцитов. Часто густая кровь сопровождается повышенной свертываемостью. Это влечет за собой риск образования тромбов, и как следствие инфарктов и инсультов, рассказал кардиолог Олег Голощапов.

Основной причиной сгущения крови врач назвал обезвоживание, прием мочегонных препаратов и длительную гипоксию.

Также Голощапов напомнил, что густую кровь тяжелее «качать» по сосудам. Поэтому у людей, склонных к сгущению крови, быстрее изнашивается сердце, которое находится под постоянной повышенной нагрузкой.

На работу сердца указывает частота сердечных сокращений. В норме она составляет 60-90 ударов минуту. Однако у людей с синдромом густой крови показатели отличаются. В их случае оптимальной частотой пульса Голощапов назвал 60-80 ударов в минуту, когда сердце обеспечивает нормальную циркуляцию крови, но не находится под повышенной нагрузкой.

Если ЧСС ниже 50 ударов в минуту, мозг начинает испытывать кислородное голодание, что может стать причиной обморока и головокружения.

Если говорить об артериальном давлении, для людей с синдромом густой крови нормой считается показатель в пределах 110/70 до 120/80 мм рт. ст.

Голощапов отметил, люди, у которых густая кровь, должны находиться под контролем врачей. ИМ необходимо регулярно сдавать кровь на определение гематокрита, чтобы не допускать опасных состояний, пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на «Доктор Питер».

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