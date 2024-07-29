Врач назвал оптимальную частоту пульса для людей с густой кровью

Posted 29 июля, 08:32
Published 29 июля, 08:32
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Густая кровь — состояние, вызванное снижением жидкой части крови — плазмы, а также увеличением количества форменных элементов крови — эритроцитов. Часто густая кровь сопровождается повышенной свертываемостью. Это влечет за собой риск образования тромбов, и как следствие инфарктов и инсультов, рассказал кардиолог Олег Голощапов.
Основной причиной сгущения крови врач назвал обезвоживание, прием мочегонных препаратов и длительную гипоксию.
Также Голощапов напомнил, что густую кровь тяжелее «качать» по сосудам. Поэтому у людей, склонных к сгущению крови, быстрее изнашивается сердце, которое находится под постоянной повышенной нагрузкой.
На работу сердца указывает частота сердечных сокращений. В норме она составляет 60-90 ударов минуту. Однако у людей с синдромом густой крови показатели отличаются. В их случае оптимальной частотой пульса Голощапов назвал 60-80 ударов в минуту, когда сердце обеспечивает нормальную циркуляцию крови, но не находится под повышенной нагрузкой.
Если ЧСС ниже 50 ударов в минуту, мозг начинает испытывать кислородное голодание, что может стать причиной обморока и головокружения.
Если говорить об артериальном давлении, для людей с синдромом густой крови нормой считается показатель в пределах 110/70 до 120/80 мм рт. ст.
Голощапов отметил, люди, у которых густая кровь, должны находиться под контролем врачей. ИМ необходимо регулярно сдавать кровь на определение гематокрита, чтобы не допускать опасных состояний, пишет ИА RuNews24.ru, ссылаясь на «Доктор Питер».