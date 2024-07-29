Врач назвал оптимальную частоту пульса для людей с густой кровью

От густоты крови зависит работа сердца. По словам кардиолога Олега Голощапова, чем она гуще, тем больше усилий предпринимает сердце, чтобы обеспечить циркуляцию крови по сосудам. Поэтому он настаивает, что люди, у которых густая кровь, должны находиться на контроле врачей.