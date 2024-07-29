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В Тюмени аренда квартир подорожала до 38 тысяч рублей

Уже не по карману? В Тюмени взлетели цены на аренду квартир

29 июля 2024, 08:51
Фото: 1MI

В Тюмени аренда квартир подорожала до 38 тысяч рублей

За последний месяц арендные ставки возросли от 1,7 до 3,1%. Стоимость увеличилась как на однокомнатные, так и двух- и трехкомнатные квартиры. Об этом сообщили аналитики портала «Мир квартир».

Сегодня в среднем за месяц аренды «однушки» придется заплатить 24,8 тысячи рублей, съемные «двушки» и «трешки» обойдутся в 31,8 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно.

По данным экспертов, стоимость арендованного жилья повысилась не только в Тюмени, но и по всей России в целом. В среднем аренда однокомнатных квартир по стране выросла за последний месяц на 2,1%, до 23,5 тысячи рублей, двухкомнатных — на 1,5% (29,8 тысячи), трехкомнатных — на 1,1%, (36,4 тысячи рублей).

По словам гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, рост арендных ставок на жилье обусловлено возросшим уровнем спроса в связи с отменой льготных ипотечных программ.

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«В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ — спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды. „Горячий сезон“, обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать уже во втором месяце лета. За месяц предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось на 14%», — пояснил Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предрек обрушение рынку недвижимости в случае отсутствия альтернативы экскроу-счетам. В условиях отмены программы субсидирования рынка жилья они приведут к его нерентабельности.

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