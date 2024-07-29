Уже не по карману? В Тюмени взлетели цены на аренду квартир

По данным экспертов, стоимость арендованного жилья повысилась не только в Тюмени, но и по всей России в целом. В среднем аренда однокомнатных квартир по стране выросла за последний месяц на 2,1%, до 23,5 тысячи рублей, двухкомнатных — на 1,5% (29,8 тысячи), трехкомнатных — на 1,1%, (36,4 тысячи рублей).