Уже не по карману? В Тюмени взлетели цены на аренду квартир

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Published Сегодня, 08:51
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Сегодня в среднем за месяц аренды «однушки» придется заплатить 24,8 тысячи рублей, съемные «двушки» и «трешки» обойдутся в 31,8 тысячи и 38,3 тысячи рублей соответственно.
По данным экспертов, стоимость арендованного жилья повысилась не только в Тюмени, но и по всей России в целом. В среднем аренда однокомнатных квартир по стране выросла за последний месяц на 2,1%, до 23,5 тысячи рублей, двухкомнатных — на 1,5% (29,8 тысячи), трехкомнатных — на 1,1%, (36,4 тысячи рублей).
По словам гендиректора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, рост арендных ставок на жилье обусловлено возросшим уровнем спроса в связи с отменой льготных ипотечных программ.
«В этом году прирост стоимости аренды в июле получился вдвое больший, чем за тот же период в 2023 году. Это произошло из-за отмены льготных ипотечных программ — спрос стал смещаться с рынка продажи жилья на рынок аренды. „Горячий сезон“, обычно начинающийся в августе, в этом году дал о себе знать уже во втором месяце лета. За месяц предложение квартир в аренду в среднем по стране сократилось на 14%», — пояснил Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов предрек обрушение рынку недвижимости в случае отсутствия альтернативы экскроу-счетам. В условиях отмены программы субсидирования рынка жилья они приведут к его нерентабельности.