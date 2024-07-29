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Posted 29 июля, 12:23

Published 29 июля, 12:23

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

Тюменское управление Росгвардии получило новые служебные автомобили

Тюменское управление Росгвардии получило новые служебные автомобили

29 июля 2024, 12:23
Фото: 1MI
Автопарк подразделения вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области стал больше на восемь спецмашин. Об этом сегодня рассказали в Информцентре регионального правительства.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Новые «Лады Гранта» будут нести службу в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске. Техника оснащена всем необходимым оборудованием для эффективного решения служебно-боевых задач, стоящих перед росгвардейцами.

Обновленный автотранспорт позволит значительно повысить мобильность реагирования не только на поступающие сигналы «тревога», но и на изменения оперативной обстановки на маршрутах патрулирования, на которых ежесуточно несут службу более 80 экипажей ведомства по всему региону.

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