Тюменское управление Росгвардии получило новые служебные автомобили

Обновленный автотранспорт позволит значительно повысить мобильность реагирования не только на поступающие сигналы «тревога», но и на изменения оперативной обстановки на маршрутах патрулирования, на которых ежесуточно несут службу более 80 экипажей ведомства по всему региону.