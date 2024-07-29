Тюменское управление Росгвардии получило новые служебные автомобили

Posted 29 июля, 12:23
Published 29 июля, 12:23
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Новые «Лады Гранта» будут нести службу в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме, Тобольске и Заводоуковске. Техника оснащена всем необходимым оборудованием для эффективного решения служебно-боевых задач, стоящих перед росгвардейцами.
Обновленный автотранспорт позволит значительно повысить мобильность реагирования не только на поступающие сигналы «тревога», но и на изменения оперативной обстановки на маршрутах патрулирования, на которых ежесуточно несут службу более 80 экипажей ведомства по всему региону.