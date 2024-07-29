Стенд Тюменской области вошел в топ-15 лучших экспозиций выставки «Россия» на ВДНХ

По поручению Президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки в Тюменской области, как и в других субъектах Федерации, будет создан филиал Национального центра «Россия» — экспозиционная и событийная площадки, демонстрирующие достижения страны и региона с возможностями для реализации культурных, деловых и образовательных программ.