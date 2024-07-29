Стенд Тюменской области вошел в топ-15 лучших экспозиций выставки «Россия» на ВДНХ

Posted 29 июля, 12:23
Published 29 июля, 12:23
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
За 211 дней работы выставки стенд Тюменской области посетили более 988 тысяч человек, доложила директор регионального Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова. (https://t.me/shirokova_tmn)
В числе почетных гостей тюменской экспозиции был Президент Российской Федерации Владимир Путин. Кроме того, стенд посетили Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, Президент торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова.
Наибольшее количество посетителей стенд региона собрал в День Тюменской области на выставке-форуме «Россия» — более 11 тысяч человек.
Викторины «Хочу в Тюмень» и «Хочу на ВДНХ» собрали свыше 30 тысяч участников. Победители стали обладателями туристических путевок в Тюменскую область и в Москву, на выставку ВДНХ. Путевки включали специальную экскурсионную программу и сопровождение.
За 6 проектов Тюменской области, представленных на сайте достижения.рф в рамках Дней Урало-Сибирского региона, проголосовало более 19 тысяч человек.
Стенд Тюменской области по специальной программе посетили 2 250 активистов «Движения Первых» из всех муниципалитетов региона, а также 12 активистов из подшефного Краснодона Луганской Народной Республики.
В «Универмаге» на выставке-форуме «Россия» было представлено 106 наименований товаров от 12 тюменских производителей. Наибольшим спросом пользовались конфеты «Квартет», термальная вода, мерч Visit Tyumen.
По результатам народного голосования на официальном сайте выставки Russia.ru стенд Тюменской области вошел в топ-15 лучших экспозиций.
По поручению Президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки в Тюменской области, как и в других субъектах Федерации, будет создан филиал Национального центра «Россия» — экспозиционная и событийная площадки, демонстрирующие достижения страны и региона с возможностями для реализации культурных, деловых и образовательных программ.
Экспозиция, представленная регионом на выставке «Россия», станет одним из компонентов инфопарка «Тюменская область, я люблю тебя!», который будет работать с 9 августа по 22 сентября 2024 года в честь 80-летия региона.