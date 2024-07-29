РЭО: Посетителями выставки «Зеленый квадрат» на Тавриде стали более 10 тыс. человек

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в начале текущего года компания запустила совместно с арт-кластером «Таврида» конкурс «Зеленый квадрат». Главная цель этого конкурса — способствовать популяризации раздельного сбора и переработки отходов, а также принципов экономики замкнутого цикла и ответственного потребления. По его сведениям, на конкурс было подано 561 заявка, из которых выбрали 53 дизайна и фотографии законченных работ. Он добавил, что авторы этих проектов прошли образовательную программу в академии «Меганом» арт-кластера, в результате чего было создано 30 арт-объектов. Все они были представлены на площадке «Тавриды.АРТ», где их увидели более 10 700 зрителей. Об этом пишет 56orb.ru.