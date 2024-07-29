РЭО: Посетителями выставки «Зеленый квадрат» на Тавриде стали более 10 тыс. человек

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в начале текущего года компания запустила совместно с арт-кластером «Таврида» конкурс «Зеленый квадрат». Главная цель этого конкурса — способствовать популяризации раздельного сбора и переработки отходов, а также принципов экономики замкнутого цикла и ответственного потребления. По его сведениям, на конкурс было подано 561 заявка, из которых выбрали 53 дизайна и фотографии законченных работ. Он добавил, что авторы этих проектов прошли образовательную программу в академии «Меганом» арт-кластера, в результате чего было создано 30 арт-объектов. Все они были представлены на площадке «Тавриды.АРТ», где их увидели более 10 700 зрителей. Об этом пишет 56orb.ru.
В марте 2024 года шестнадцать арт-объектов, созданных в рамках программы «Меганом», были выставлены на Всемирном фестивале молодежи.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко подчеркнул, что участники фестиваля получили возможность через искусство осознать последствия человеческой активности для природы и поразмышлять о своем личном вкладе в защиту окружающей среды.
«И вот теперь работы вернулись в Крым и вместе с остальными арт-объектами вошли в большую выставку „Зеленого квадрата“, — добавил он.
Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил в Крыму с 26 по 28 июля.