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РЭО: Посетителями выставки «Зеленый квадрат» на Тавриде стали более 10 тыс. человек

РЭО: Посетителями выставки «Зеленый квадрат» на Тавриде стали более 10 тыс. человек

29 июля 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
Выставку «Зеленый квадрат», которую организовал Российский экологический оператор в рамках фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», посетили более 10 700 человек.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в начале текущего года компания запустила совместно с арт-кластером «Таврида» конкурс «Зеленый квадрат». Главная цель этого конкурса — способствовать популяризации раздельного сбора и переработки отходов, а также принципов экономики замкнутого цикла и ответственного потребления. По его сведениям, на конкурс было подано 561 заявка, из которых выбрали 53 дизайна и фотографии законченных работ. Он добавил, что авторы этих проектов прошли образовательную программу в академии «Меганом» арт-кластера, в результате чего было создано 30 арт-объектов. Все они были представлены на площадке «Тавриды.АРТ», где их увидели более 10 700 зрителей. Об этом пишет 56orb.ru.

В марте 2024 года шестнадцать арт-объектов, созданных в рамках программы «Меганом», были выставлены на Всемирном фестивале молодежи.

PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко подчеркнул, что участники фестиваля получили возможность через искусство осознать последствия человеческой активности для природы и поразмышлять о своем личном вкладе в защиту окружающей среды.

«И вот теперь работы вернулись в Крым и вместе с остальными арт-объектами вошли в большую выставку „Зеленого квадрата“, — добавил он.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проходил в Крыму с 26 по 28 июля.

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