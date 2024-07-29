Программа «Земский доктор» помогает молоды специалистом решить жилищный вопрос

Гусен Саламов родился и вырос в Дагестане. В 2010 году переехал в Тюмень и поступил в ТюГМУ. Получив диплом, устроился в Онохинскую амбулаторию Областной больницы №19 врачом-терапевтом, затем в 2023 году перевелся в Каскаринскую поликлинику ОБ №19 и стал участником программы «Земский доктор» нацпроекта «Здравоохранение».



Участники программы получают финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. Кроме того, по программе можно получить жилье или компенсацию за аренду жилья. Благодаря программе «Земский доктор» Гусен Саламов смог приобрести собственное жилье и начать новую жизнь вдали от городской суеты.



«Я нисколько не пожалел, что выбрал профессию врача-оториноларинголога. Это мое призвание. Я счастлив, что могу помогать людям и делать их жизнь лучше. Программа „Земский доктор“ — это важный инструмент для решения проблемы нехватки медицинских кадров в сельских районах», — поделился Гусен Саламов.



Семья Гусена также связана с медициной. Жена Патимат Саламова работает участковым врачом-терапевтом Каскаринской поликлиники Областной больницы №19 и также участвует в программе «Земский доктор».



В семье подрастают двое детей возможно они тоже пойдут по стопам родителей и посветят свою жизнь этой благородной профессии. Врач стал примером и для своих родных сестер. Одна из них стала педиатром, а другая — фельдшером. Так, в семье Саламовых образовалась настоящая медицинская династия.