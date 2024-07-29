Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Кемерове

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
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В Кемерове сегодня, 29 июля, на проспекте Кузнецком 42-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на пешехода, 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, пишет VSE42.RU.
Сообщается, что в результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, передает УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.