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Published Сегодня, 16:02

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Updated Сегодня, 16:03

Полиция раскрыла подробности смертельного ДТП в Кемерове

29 июля 2024, 16:02
В Кемерове водитель автомобиля сбил женщину. Пострадавшая скончалась. Полиция раскрыла подробности.

В Кемерове сегодня, 29 июля, на проспекте Кузнецком 42-летний водитель автомобиля Honda совершил наезд на пешехода, 77-летнюю женщину, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода, пишет VSE42.RU.

Сообщается, что в результате ДТП женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства аварии, передает УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу.

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