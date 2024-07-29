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Подведены итоги и намечены перспективы форума «Здоровое общество — 2024»

Подведены итоги и намечены перспективы форума «Здоровое общество — 2024»

29 июля 2024, 17:01
Фото: Фонд Росконгресс
24–25 июля 2024 года на базе кластера «Ломоносов» инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» в Москве прошел форум «Здоровое общество».

Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Цель форума — продвижение национальных проектов в области здравоохранения, народосбережения и здорового образа жизни, а также нового проекта «Продолжительная и активная жизнь». Информационным партнером форума стал медиахолдинг 1MI.

В первый день форума открылись пять медицинских объектов первичного звена здравоохранения. Новые и обновленные учреждения начали прием пациентов в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Татарстане и Крыму. Об этом пишет 56orb.ru.

На пленарной сессии форума обсуждались цели и задачи нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором сессии выступила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Участниками заседания стали министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие специалисты.

Татьяна Голикова подчеркнула, что продолжительность жизни в России должна быть не только долгой, но и качественной. Она отметила, что новый проект охватит множество сфер, а цель к 2030 году — достигнуть ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко выделил ключевые направления, влияющие на здоровье общества. В рамках трека «Ключевые составляющие здорового образа жизни» прошел открытый диалог с главой Минздрава.

Также на форуме состоялся арт-перформанс «Искусство как лекарство» с участием инструментального квартета. Директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представил доклад о влиянии арт-терапии на здоровье человека и ее потенциале как метода профилактики заболеваний.

В ходе форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве. Фонд Росконгресс заключил соглашения с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Также был подписан меморандум о взаимопонимании с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

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