Подведены итоги и намечены перспективы форума «Здоровое общество — 2024»

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации. Цель форума — продвижение национальных проектов в области здравоохранения, народосбережения и здорового образа жизни, а также нового проекта «Продолжительная и активная жизнь». Информационным партнером форума стал медиахолдинг 1MI.
В первый день форума открылись пять медицинских объектов первичного звена здравоохранения. Новые и обновленные учреждения начали прием пациентов в Смоленской, Мурманской, Ростовской областях, Татарстане и Крыму. Об этом пишет 56orb.ru.
На пленарной сессии форума обсуждались цели и задачи нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Модератором сессии выступила заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Участниками заседания стали министр здравоохранения Михаил Мурашко, заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова и другие специалисты.
Татьяна Голикова подчеркнула, что продолжительность жизни в России должна быть не только долгой, но и качественной. Она отметила, что новый проект охватит множество сфер, а цель к 2030 году — достигнуть ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко выделил ключевые направления, влияющие на здоровье общества. В рамках трека «Ключевые составляющие здорового образа жизни» прошел открытый диалог с главой Минздрава.
Также на форуме состоялся арт-перформанс «Искусство как лекарство» с участием инструментального квартета. Директор Института междисциплинарной медицины Алексей Данилов представил доклад о влиянии арт-терапии на здоровье человека и ее потенциале как метода профилактики заболеваний.
В ходе форума было подписано 15 соглашений о сотрудничестве. Фонд Росконгресс заключил соглашения с Ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и посёлки». Также был подписан меморандум о взаимопонимании с Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.