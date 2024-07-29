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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Тюменцы неоднозначно высказались о праздновании Дня города.

Очереди, шум и торжественность. Как тюменцы оценивают прошедший День города?

29 июля 2024, 08:44
Фото: nashgorod.ru
Тюменцы неоднозначно высказались о праздновании Дня города.

Тюменцы неоднозначно высказались о праздновании Дня города

438-летие Тюмени вызвало у горожан неоднозначные впечатления. Одни возмущены тем, что людям вновь пришлось стоять в очередях, толпиться на площади и обходить уличных торговцев. Другие считают, что праздник прошел отлично и жителям Тюмени сделали много приятных подарков.

Из года в год одни и те же проблемы

Особенно недовольными оказались жители центральных районов, максимально приближенным к площадкам, где проходили торжества. Там музыка гремела с утра до позднего вечера, сводя с ума жильцов.

«У нас так-то действует закон тишины и с 13 до 15 часов дети должны спать. Но как тут поспишь, когда колонки орут на весь центр? Это кошмар какой-то!», — негодует тюменка.

Жители и отдаленных районов были недовольны локаций проведения главного концерта, где вечером выступал гвоздь праздника — группа Uma2rman. Но их беспокоил не шум, а очереди и давка.

«За час до концерта у рамок на входах начали собираться очереди. Все понятно, меры безопасности. Но понадобилось полчаса, чтобы попасть на площадь и там уже все было забито, к сцене было не подойти. А сзади еще люди идут и все толкаются — хотят поближе протиснуться», — говорят тюменцы.

Также горожане жалуются на то, что толпы людей были сконцентрированы в центре города из-за того, что главные площадки находились именно там. Хотя в городе много благоустроенных территорий в других районах, которые могли бы также стать площадками для мероприятий.

«Взять праздник „Сабантуй“, он всегда в Зареке и там просторно и комфортно ходить. А на Цветной Бульвар вообще не протиснешься, ребенка там потерять на раз-два! Надо как-то равномерно все распределять, а не сгонять сотни тысяч людей в одну точку», — говорят местные жители.

Также многих тюменцев расстроила дождливая погода, и неготовность площадок к такому повороту событий. Тюменцы не понимают, почему не были массово установлены тенты, которые могли бы позволить людям оставаться на площадках, а не убегать к подъездам и в ближайшие магазины. К слову, огорчила людей и массовая торговля «безделушками», создававшая дополнительный шум, а продавцы таких лавок порою были излишне навязчивыми.

И еще одним разочарованием стало отсутствие фейерверка, который многие горожане считают главным символом праздника.

Тюменцев в День города огорчили: отсутствие фейерверка, дожди и давка.Тюменцев в День города огорчили: отсутствие фейерверка, дожди и давка.
Тюменцев в День города огорчили: отсутствие фейерверка, дожди и давка.
Фото: nashgorod.ru
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Праздник все же состоялся

Однако много и восторженных откликов, качающихся главного городского торжества. Многих впечатлил размах тюменского праздника и разнообразие мероприятий.

«Тут танцуют, там поют, дальше можно поиграть во что-то… На любой вкус развлечения были! Много призов разыгрывали и подарков дарили много за участие в мероприятиях. Праздник везде чувствовался с утра и прям до вечера», — восторгается тюменец.

Также в Тюмень к празднику приехали и гости из других городов. Им День города подарил незабываемые впечатления и выглядел значительно выигрышнее аналогичных праздников в других городах.

«Я, как не местный могу сказать, что несмотря ни на что — День города в Тюмени — просто прекрасный. Разные локации, разные активности, все просто шикарно. У нас в Нижневартовске людей сгоняют на „праздник“", — говорит гость города.

Порадовал людей и хедлайнер — группа Uma2rman, горожане оценили то, что уже который год в Тюмени привозят известных и любимых народом артистов.

«Еще и бесплатно концерт таких звезд можно посмотреть, это же вообще круто! Еще и с народом все поете вместе эти песни! Очень тепло на душе становится в такие моменты», — высказалась тюменка.
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Многие тюменцы остались довольны Днем города Тюмени.Многие тюменцы остались довольны Днем города Тюмени.
Многие тюменцы остались довольны Днем города Тюмени.
Фото: nashgorod.ru

Пожелания на будущее

И довольные горожане, и негодующие активно предлагают варианты, которые могут помочь сделать праздник более комфортными для горожан. Одним из главных и частотных предложений можно назвать перенос главного концерта с площади 400-летия Тюмени на трибуны стадиона.

«Не знаю, вместит ли всех „Геолог“, но там и сидячие, и стоячие места есть, и от дождя закрывает. Возможно там места мало. Но значит стоит построить большой городской стадион! За счет возвышений концерт и артистов будет видно всем!», — предлагают тюменцы.

Также есть предложение установить ярусные возвышения и на площади 400-летия Тюмени, чтобы даже на удалении от сцены люди могли все сидеть, не балансируя между головами людей, которые выше ростом.

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И также некоторые предлагаю расширить праздник и проводить его в каждом районе, разгрузив центр города. Так, по мнению горожан, людям не придется стягиваться к одной локации, что пойдет на пользу безопасности и снизит вечернюю нагрузку на общественный транспорт.

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