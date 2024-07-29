МФО в России: менеджер компании сообщила о тонкостях работы

-За 3 года работы здесь мне удалось реализовать все, что планировала. Сейчас я курирую подбор руководителей и топ-менеджеров компании, под моим началом работают еще четыре hr-менеджера по своим направлениям. Я хотела развиваться как эксперт — и мне это удалось. При этом в процессе работы в компании появился новый профессиональный интерес — развиваться в качестве hr-руководителя, и в этом направлении я сейчас и двигаюсь.