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Масштабный фестиваль кубинского танца «ЧАКА ЧАКА» прошел в День рождения Тюмени

Масштабный фестиваль кубинского танца «ЧАКА ЧАКА» прошел в День рождения Тюмени

29 июля 2024, 07:00
Фото: Алексей Дидух
В честь 438-летия Тюмени в городе состоялся фестиваль кубинского танца «ЧАКА ЧАКА». Грандиозный праздник собрал тюменцев и гостей города.

Традиционной площадкой стала сцена у мультицентра «Контора пароходства» на набережной реки Туры. С самого утра на звуки латиноамериканской музыки собрались сотни тюменцев — от мала до велика. Праздник стартовал танцевальными мастер-классами кубинских преподавателей по реггетону, пачанге, сальсе и другим направлениям, а продолжился лекциями о музыкальной и танцевальной истории Кубы. Кроме того, жители и гости города наблюдали зажигательную шоу-программу от профессиональных танцоров, а также концерт живой музыки в исполнении кубинско-русской группы Legendario.

У Тюмени богатая «фестивальная карта». В течение года в городе проходят десятки крупных культурных мероприятий, на которые собираются музыканты, танцоры, художники, артисты со всей страны. Для профессионалов такие события становятся источником вдохновения, новых компетенций и знакомств. Для местных жителей — это возможность окунуться в атмосферу праздника и прикоснуться к разным направлениям искусства легко и непринужденно. Как результат, с каждым фестивалем мы делаем наш город еще больше креативным и творческим, закрепляя за собой статус культурной столицы Сибири, — пояснил глава города Тюмени Максим Афанасьев.
Фото: Алексей Дидух

Отметим, «ЧАКА ЧАКА» проходит при поддержке компании «Газпромнефть-Ямал» по программе социальных инвестиций «Родные города» уже в третий раз. Это крупнейший фестиваль кубинского танца в Сибири и одно из самых ожидаемых событий Дня города. Главная задача фестиваля — создать в городе неповторимую атмосферу праздника и сделать Тюмень событийно привлекательнее для жизни.

Впервые мы поддержали грантом фестиваль «ЧАКА ЧАКА» в 2022 году, с некоторым удивлением и интересом наблюдая за тем, как приживается «южная» культура в сибирских декорациях. В итоге из локального проекта фестиваль вырос в большое мероприятие, став визитной карточкой города, — сообщила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Масштабное танцевальное мероприятие ежегодно объединяет ведущих мастеров, которые приезжают в сибирский регион поделиться своим опытом. А жители и гости города становятся участниками этого яркого события.

Вовлеченность всех желающих в процесс — ключевая особенность фестиваля, где каждый прохожий может стать участником праздника, — добавил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Россия#Праздник#Максим Афанасьев#Фестиваль#День рождения#Танцы#Сибирь#Мастер-класс#День города#Танец
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