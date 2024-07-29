Масштабный фестиваль кубинского танца «ЧАКА ЧАКА» прошел в День рождения Тюмени

Традиционной площадкой стала сцена у мультицентра «Контора пароходства» на набережной реки Туры. С самого утра на звуки латиноамериканской музыки собрались сотни тюменцев — от мала до велика. Праздник стартовал танцевальными мастер-классами кубинских преподавателей по реггетону, пачанге, сальсе и другим направлениям, а продолжился лекциями о музыкальной и танцевальной истории Кубы. Кроме того, жители и гости города наблюдали зажигательную шоу-программу от профессиональных танцоров, а также концерт живой музыки в исполнении кубинско-русской группы Legendario.