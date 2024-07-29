Маслихат Астаны и Тюменская городская Дума договорились о сотрудничестве

Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Только за 2023 год товарооборот между странами увеличился в полтора раза. Тюменские делегаты обсудили с коллегами из Казахстана вопросы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. По словам Александра Моора, в ходе визита уже появились конкретные направления взаимодействия.