Маслихат Астаны и Тюменская городская Дума договорились о сотрудничестве

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В ее состав вошли председатель городской Думы Светлана Иванова, депутат, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, представители правительства региона, Торгово-промышленной палаты, инвестиционного агентства Тюменской области, бизнес-сообщества. Возглавил делегацию глава региона Александр Моор.
Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Только за 2023 год товарооборот между странами увеличился в полтора раза. Тюменские делегаты обсудили с коллегами из Казахстана вопросы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. По словам Александра Моора, в ходе визита уже появились конкретные направления взаимодействия.
Перспективы установления и развития двусторонних отношений между местными представительными органами обсудили председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и председатель маслихата Ерлан Каналимов.
По-особому было интересно узнать про работу их органа власти. В ходе диалога мы нашли общие темы для сотрудничества, таким образом отношения Тюмени и Казахстана станут еще крепче. Благодарю принимающую сторону за гостеприимство, познавательную и продуктивную программу нашей поездки, — отметила по итогам встречи Светлана Иванова.
Планируется, что осенью депутаты маслихата Астаны посетят Тюмень с ответным рабочим визитом.
Уверен, что торгово-экономический и культурный потенциал Тюмени и Астаны позволит установить крепкие двусторонние связи, осуществлять обмен опытом, развивать взаимное сотрудничество в интересах двух городов и их жителей, — поделился мнением Есенгалий Ибраев.