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Маслихат Астаны и Тюменская городская Дума договорились о сотрудничестве

Маслихат Астаны и Тюменская городская Дума договорились о сотрудничестве

29 июля 2024, 11:12
Фото: Тюменская городская Дума
Встреча состоялась в рамках визита делегации Тюменской области в Республику Казахстан.

В ее состав вошли председатель городской Думы Светлана Иванова, депутат, президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев, представители правительства региона, Торгово-промышленной палаты, инвестиционного агентства Тюменской области, бизнес-сообщества. Возглавил делегацию глава региона Александр Моор.

Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Только за 2023 год товарооборот между странами увеличился в полтора раза. Тюменские делегаты обсудили с коллегами из Казахстана вопросы партнерства в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. По словам Александра Моора, в ходе визита уже появились конкретные направления взаимодействия.

Перспективы установления и развития двусторонних отношений между местными представительными органами обсудили председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и председатель маслихата Ерлан Каналимов.

По-особому было интересно узнать про работу их органа власти. В ходе диалога мы нашли общие темы для сотрудничества, таким образом отношения Тюмени и Казахстана станут еще крепче. Благодарю принимающую сторону за гостеприимство, познавательную и продуктивную программу нашей поездки, — отметила по итогам встречи Светлана Иванова.

Планируется, что осенью депутаты маслихата Астаны посетят Тюмень с ответным рабочим визитом.

Уверен, что торгово-экономический и культурный потенциал Тюмени и Астаны позволит установить крепкие двусторонние связи, осуществлять обмен опытом, развивать взаимное сотрудничество в интересах двух городов и их жителей, — поделился мнением Есенгалий Ибраев.
#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Казахстан#Тюменская городская Дума#Торговля#Визит#Сотрудничество#Делегация
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