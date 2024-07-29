И ты, партнер? В Тюмени работник предал генерального директора своей фирмы

Информацию о предательстве передает объединенная служба судов. Выяснилось, что работали вместе партнеры 5 лет, когда выяснилось, что у гендиректора фирмы оказались проблемы с налоговой. Партнер, узнав про это, решил на этом нажиться. Сообщив, что у него есть знакомый в налоговой, обвиняемый выманил у директора 200 тысяч, сказав, что это решит все вопросы.