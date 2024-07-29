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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Тюмени работник предал генерального директора своей фирмы

И ты, партнер? В Тюмени работник предал генерального директора своей фирмы

29 июля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени работник предал генерального директора своей фирмы

В Тюмени вынесли приговор тюменцу, который работал в партнерских отношениях с гендиректором одной из фирм, а после — предал его и увел деньги.

Информацию о предательстве передает объединенная служба судов. Выяснилось, что работали вместе партнеры 5 лет, когда выяснилось, что у гендиректора фирмы оказались проблемы с налоговой. Партнер, узнав про это, решил на этом нажиться. Сообщив, что у него есть знакомый в налоговой, обвиняемый выманил у директора 200 тысяч, сказав, что это решит все вопросы.

Спустя полгода этот же обвиняемый пришел к директору и сказал, что его компанию можно перевести на учет Москвы, за это нужно дать 5 миллионов. Гендиректор вновь поверил и дал эту сумму.

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Чтобы скрыть свои махинации, аферист сообщил, что его «крыша» из налоговой уволилась, и выбраться из ситуации не получится таким способом. В прочем, решился конфликт с налоговой у гендиректора сам собой.

Но потом проверки вновь пошли, а присвоивший деньги побоялся, что 200 тысяч потребуют обратно. Поэтому он вспомнил о том, что знакомые в налоговой у него есть и решил предложить им 2 миллиона за смягчение результатов проверок. На этом его и поймали.

Отделался обвиняемым условным сроком на 3 года.

Ранее сообщалось о том, что тюменцев предупреждают о новой схеме мошенничества. При этом, многие из них пользуются еще и старыми схемами, на которые уже забыли, как реагировать.

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