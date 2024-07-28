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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюмени 28 июля похолодает до +10

Тюменцам обещают грозы, дожди и похолодание до +10

28 июля 2024, 03:28

В Тюмени 28 июля похолодает до +10

На юге Тюменской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, грозы, ветер до 14 м/с. Днем столбики термометров покажут +15…+20, местами до +25, в вечерние часы +8…+13.

В Тюмени 28 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня. Утром и днем термометры покажут +16…+17, в вечерние часы температура воздуха опустится до +10…+13. Ветер будет дуть со скоростью до 3,4 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:29, закат в 21:00, продолжительность дня 16 часов 31 минута.

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В Тобольске 28 июля ожидаются дожди в течение дня. Утром и днем +13…+19, в вечернее время суток столбики термометров опустятся до +12…+15. Скорость ветра составит 2,4-4 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:12, закат в 20:55, продолжительность дня 16 часов 43 минуты.

В Ишиме 28 июля метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в ночные часы. Утром и днем температура воздуха составит +15…+18, ночью до +12…+14. Ветер будет дуть со скоростью 2,2-4,9 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле слабо возмущенное. Восход в 4:19, закат в 20:38, продолжительность дня 16 часов 19 минут.

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