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Синоптики обещают тюменцам дожди, грозы и +26

Тепло вернется в Тюмень через несколько дней. Грозы тоже будут

28 июля 2024, 08:18
Фото: 1MI

Синоптики обещают тюменцам дожди, грозы и +26

Небесная канцелярия на предстоящей рабочей неделе порадует жителей Тюменской области теплом. Правда, без гроз и дождей тоже не обойдется.

По прогнозам метеорологов, в понедельник на юге региона утром вероятны туманы, днем кратковременные дожди, местами грозы и ливни. В дневные часы столбики термометров покажут +17…+22, в темное время суток ожидается до +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 14 м/с.

Во вторник существенно погода не изменится: +16…+21 в течение дня, осадки в виде дождя, грозы. В среду потеплеет — днем воздух прогреется до +21…+26, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +9…+14. В течение дня синоптики прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди и грозы.

В Тюмени понедельник, 29 июля, пройдет при переменной облачности и без осадков. Максимальная температура воздуха составит +12…+17. 30 июля, во вторник, в областную столицу начнет возвращаться тепло — к полудню столбики термометров поднимутся до +18…+20. В течение дня ожидается переменная облачность, кратковременные дожди.

В среду сохранится алогичная погода, а в четверг, 1 августа, в Тюмени потеплеет до +24…+26. По прогнозам метеорологов, до конца первой декады августа ниже +21…+23 температура воздуха опускаться не будет.

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