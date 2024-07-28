Тепло вернется в Тюмень через несколько дней. Грозы тоже будут

По прогнозам метеорологов, в понедельник на юге региона утром вероятны туманы, днем кратковременные дожди, местами грозы и ливни. В дневные часы столбики термометров покажут +17…+22, в темное время суток ожидается до +8…+13. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 14 м/с.