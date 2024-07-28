Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

На Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

По данным метеорологов, непогода обрушится на юге региона в ночь с 28 на 29 июля. На трассе от Тюмени до Голышманово вероятны туманы и ухудшение видимости до 200-400 метров. В дневные часы местами по трассе пройдут сильные дожди.