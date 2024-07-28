Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Днем в понедельник, 29 июля, на территории Тюменской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и ливни. Скорость ветра будет достигать 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +17…+22.
В Тюмени в первый рабочий день нового недели синоптики осадков не прогнозируют. День пройдет при переменной облачности. В светлое время суток столбики термометров покажут +14…+17, в ночные часы опустятся до +10…+11.
Днем 29 июля в Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах — гроза, ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +17… +22.