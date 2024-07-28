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Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

На Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

Штормовое предупреждение: на Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

28 июля 2024, 12:15
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются ливни и грозы

По данным метеорологов, непогода обрушится на юге региона в ночь с 28 на 29 июля. На трассе от Тюмени до Голышманово вероятны туманы и ухудшение видимости до 200-400 метров. В дневные часы местами по трассе пройдут сильные дожди.

Днем в понедельник, 29 июля, на территории Тюменской области пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и ливни. Скорость ветра будет достигать 14 м/с. Максимальная температура воздуха составит +17…+22.

В Тюмени в первый рабочий день нового недели синоптики осадков не прогнозируют. День пройдет при переменной облачности. В светлое время суток столбики термометров покажут +14…+17, в ночные часы опустятся до +10…+11.

Днем 29 июля в Тюменской области прогнозируются кратковременные дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах — гроза, ветер 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура +17… +22.

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