Пьяный мотоциклист без прав врезался в коляску с младенцем в Тюмени

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
От удара мотоцикл отбросило на пешеходов — 13 летнюю школьницу и коляску с 3-месячным малышом. Они получили различные травмы.
Как выяснилось, дети с мамами направлялись на набережную. Водитель мотоцикла был пьян — до поездки он распивал алкогольные напитки в компании друзей. Кроме того, водительских прав у него не было.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером под Тюменью насмерть был сбит пешеход. Мужчина шел по краю дороги. В настоящее время его личность устанавливается.