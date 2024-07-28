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В Тюмени пьяный мотоциклист сбил двух детей

Пьяный мотоциклист без прав врезался в коляску с младенцем в Тюмени

28 июля 2024, 04:50
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени пьяный мотоциклист сбил двух детей

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Щербакова, 15. 34-летний водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся.
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Дети

От удара мотоцикл отбросило на пешеходов — 13 летнюю школьницу и коляску с 3-месячным малышом. Они получили различные травмы.

Как выяснилось, дети с мамами направлялись на набережную. Водитель мотоцикла был пьян — до поездки он распивал алкогольные напитки в компании друзей. Кроме того, водительских прав у него не было.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером под Тюменью насмерть был сбит пешеход. Мужчина шел по краю дороги. В настоящее время его личность устанавливается.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Пьяная езда#Нетрезвые водители
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