Пострадают люди. В Тюмени разрушается фундамент под домом на Индустриальной

Дом на Индустриальной, 47, 1960 года постройки, несмотря на его плачевное состояние, признали аварийным только в 2024 году. До этого времени чиновники администрации Тюмени отказывали видеть разрушения и вовсе не планировали расселять жителей опасного здания. В доме хотели провести обычный ремонт.