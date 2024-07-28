Пострадают люди. В Тюмени разрушается фундамент под домом на Индустриальной

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«Пока в суде идут разбирательства по сокращению сроков расселения дома, под фундаментом образуются новые протечки. Вследствие чего он может просто не выдержать и рухнуть. Пострадают люди», — сетуют тюменцы.
Дом на Индустриальной, 47, 1960 года постройки, несмотря на его плачевное состояние, признали аварийным только в 2024 году. До этого времени чиновники администрации Тюмени отказывали видеть разрушения и вовсе не планировали расселять жителей опасного здания. В доме хотели провести обычный ремонт.
В 2023 году в дело вмешался Следственный комитет — в отношении чиновников тюменской мэрии возбудили уголовные дела. Кроме того, общественники обратились в прокуратуру региона с просьбой организовать проверку в доме на Индустриальной.
Аварийным здание признали в январе этого года. Тогда же определили срок расселения — до 2031 года. Однако прокурор областной столицы обратился в суд с иском о признании распоряжения администрации Тюмени незаконным. Суд удовлетворил требования и обязал мэрию пересмотреть сроки расселения «аварийки». Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.