Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
По данным Госавтоинспекции, пешеход двигался по краю проезжей части автодороги со стороны Тюмени в сторону Нижней Тавды. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В настоящее время его личность устанавливается.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с пятницы на субботу в Тюмени был насмерть сбит пешеход на пешеходном переходе на улице Пермякова. Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время его разыскивают.