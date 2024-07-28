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Published Сегодня, 04:07

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Updated Сегодня, 04:10

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

28 июля 2024, 04:07
Фото: 1MI
Трагедией завершился день субботы в Тюменской области. На 7-м километре трассы Тюмень — Нижняя Тавда под колеса автомобиля Volkswagen под управлением 46-летнего водителя попал пожилой мужчина.
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ДТП

По данным Госавтоинспекции, пешеход двигался по краю проезжей части автодороги со стороны Тюмени в сторону Нижней Тавды. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. В настоящее время его личность устанавливается.

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с пятницы на субботу в Тюмени был насмерть сбит пешеход на пешеходном переходе на улице Пермякова. Водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время его разыскивают.

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