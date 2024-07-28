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Проект строительства развязки в центре Тюмени прошел госэкспертизу

Новую кольцевую развязку построят в центре Тюмени

28 июля 2024, 05:56
Фото: 1MI

Проект строительства развязки в центре Тюмени прошел госэкспертизу

Проект строительства кольцевой транспортной развязки на пересечении улиц Дамбовской и Харьковской получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на портале ГИС ЕГРЗ.

Разработкой проектной документации занималась проектно-изыскательская компания «ГЕОСИБИРЬ».

Фото: ГИС ЕГРЗ

Строительство дорожной развязки является одним из этапов проекта по строительству автомобильных дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, а также увеличена протяженность Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской.

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