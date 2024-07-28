Новую кольцевую развязку построят в центре Тюмени

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Разработкой проектной документации занималась проектно-изыскательская компания «ГЕОСИБИРЬ».
Строительство дорожной развязки является одним из этапов проекта по строительству автомобильных дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, а также увеличена протяженность Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской.
Ранее «Наш Город» писал, что ради строительства дороги на Дамбовской у жителей Тюмени изымут более 70 гаражей по улице Максима Горького.