Новую кольцевую развязку построят в центре Тюмени

Строительство дорожной развязки является одним из этапов проекта по строительству автомобильных дорог в данном районе города. Здесь же в перспективе будет продлен на один километр участок Дамбовской от Елизарова до Госпаровской, а также увеличена протяженность Харьковской на участке от Елизарова до Госпаровской.