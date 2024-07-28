Медики сельской больницы обследуют пациентов на современном оборудовании

«Только за шесть месяцев текущего года по результатам УЗИ органов брюшной полости из 1018 человек на дообследования были направлены более 100, из которых у 41 были выявлены высокие риски предраковых заболеваний, а у 2 диагностированы онкологические заболевания. Точное выявление патологии стало возможным благодаря наличию специализированных программ и расширенных возможностей объемной визуализации нового аппарата УЗИ " — комментирует врач ультразвуковой диагностики Евгения Башмакова.