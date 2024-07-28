Медики сельской больницы обследуют пациентов на современном оборудовании

Posted 28 июля, 11:35
Published 28 июля, 11:35
Modified Сегодня, 03:08
Updated Сегодня, 03:08
Новый аппарат УЗИ экспертного класса для всех видов исследований не перестает радовать: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследование сосудов, кардиология, маммология, неврология, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно- мышечная система, травматология и ортопедия, урология.
Ежедневно на аппарате УЗИ проводится до 40 диагностических процедур, а в год количество исследований достигает десяти тысяч. Благодаря высокому качеству визуализации и передовым технологиям обработки изображения, случаи выявления патологии значительно увеличились.
«Только за шесть месяцев текущего года по результатам УЗИ органов брюшной полости из 1018 человек на дообследования были направлены более 100, из которых у 41 были выявлены высокие риски предраковых заболеваний, а у 2 диагностированы онкологические заболевания. Точное выявление патологии стало возможным благодаря наличию специализированных программ и расширенных возможностей объемной визуализации нового аппарата УЗИ " — комментирует врач ультразвуковой диагностики Евгения Башмакова.