Итоги недели: День города, смертельная авария, монорельс и мелеющая Тура

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В этом году небесная канцелярия в День города подпортила жителям областной столицы торжества. В праздничный день в городе было пасмурно, периодически шел дождь. Однако, несмотря на это, на праздничных площадках было многолюдно.
В торжествах приняли участие тысячи горожан. В День города в Тюмени были организованы концертные выступления, мастер-классы, выставки, соревнования на сотнях площадках.
На улице Дзержинского для тюменцев организовали фестиваль креативных индустрий «Окно истории», где все желающие могли ознакомиться с историей и культурой областной столицы. В программе были мастер-классы, выставки, ярмарки, лекторий, фотозоны.
В Сквере Сибирских кошек с раннего утра субботы гостей ожидал пикник книг. Были проведены творческие мастер-классы, встречи с детскими писателями и интерактивная программа о творчестве тюменского писателя Владислава Крапивина, были организованы автограф-сессии и продажа книг тюменских авторов.
На площади у администрации Тюмени состоялись концертные выступления в рамках праздника «Крылатые качели». Здесь же был организован традиционный «Парад колясок».
На площади у Технопарка состоялся Парад красных машин — более 200 иномарок, отечественных авто, автобусов, мотоциклов проехали по центральным улицам города.
На Цветном бульваре работали фестиваль «Тюмень мастеровая» «Хлебный базар». Свои творения представили лучшие мастера и ремесленники города Тюмени, а также мастера из таких городов, как Челябинск, Шадринск, Курган, Омск, Нижняя Тавда, Екатеринбург, Тобольск, Салехард и Златоуст. Также для гостей были организованы тематические площадки, выставки-ярмарки.
В парке Заречный состоялся традиционный Сабантуй, на набережной Туры прошло сразу три фестиваля — гастрофестиваль «Вкусная Тюмень», фестиваль «Тюмень сильная» и праздник кубинского танца.
На площади 400-летия Тюмени в течение всего дня проходили концертные выступления местных творческих коллективов, для гостей праздника были организованы мастер-классы и много другое. Завершился праздничный день концертом российской группы Uma2rman. Артисты исполнили хиты «Прасковья», «Ума Турман», «Проститься», а также песни, звучавшие в финальных титрах фильма «Ночной Дозор». На концерт Uma2rman пришли тысячи горожан.
Чуть более месяца осталось до начала учебного года. Однако тюменские родители данному факту радуются не сильно — в некоторых школах, где учатся их дети, катастрофически не хватает педагогов-предметников.
По словам тюменцев, учителя уволились из школ, а замену им не нашли. Между тем, данную информацию в департаменте образования и науки Тюменской области опровергают. В ведомстве отмечают, что данных о массовом увольнении педагогов из школ в департамент не поступало.
«По данным ежегодного мониторинга, наблюдается положительная динамика прироста педагогических кадров. Основными причинами возникновения вакансий в школах являются: уход сотрудников в декретный отпуск, выход сотрудников на пенсию, увеличение численности обучающихся», — заверила директор департамента образования и науки Тюменской области Вероника Ефремова.
По ее словам, в настоящее в Тюмени имеется потребность в 198 учителях. Ожидается, что в новом учебном году штат сотрудников школ Тюменской области пополнят около 500 молодых педагогов.
Речь идет о внеуличном транспорте — метро, монорельсе и канатной дороге. Информация о появлении нового вида общественного транспорта содержится в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2040 года.
«Строительство линий внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 51,8 километра, депо внеуличного пассажирского транспорта общего пользования — 1 объект», — указано в документе.
По плану тюменских властей, он поможет связать центр города с периферийными районами и сократить интервал движения до 2-3 минут на линии.
26 июля в Тюмени на улице Тимуровцев произошла жуткая авария. Столкнулись маршрутный автобус № 65 и легковушка Kia Rio.
Водитель иномарки выехал на встречку и врезался в маршрутку. В момент аварии в автобусе ехали девять человек. По данным ГАИ, в результате ДТП травмы получили водитель маршрутки и четверо пассажиров. Водитель Kia Rio от полученных травм скончался на месте происшествия. По предварительным данным, у мужчины за рулем иномарки случился сердечный приступ, вследствие чего он потерял управление транспортным средством.
Оголенные берега Туры с каждой неделей становятся все шире, а сама река стремительно мелеет. По мнению гидрографа Валерия Зарубы, на сегодняшний день уровень воды в Туре «менее метра», тогда как средний показатель равняется 160-170 сантиметрам.
Эксперт говорит и о том, что уповать на нагрянувшие дожди в Тюмень не стоит — они существенно не скажутся на состоянии реки. Дело в том, что питание Туры на 50% состоит из талых вод, а на 28% — из подземных.
Между тем, тюменские власти продолжают сдавать участки мелеющей Туры в аренду. На этой неделе стало известно о сдаче в аренду на 20 лет участка Туры возле совмещенного моста площадью 400 квадратных метров. Он достался Тюменской областной службе экстренного реагирования. Стоимость лота составила 5 588 рублей.