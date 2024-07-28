Гепатит — не приговор: тюменские врачи рассказали о методе лечение опасного вируса

Posted 28 июля, 11:59
Published 28 июля, 11:59
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Противовирусная терапия направленная на элиминацию (удаление из организма) вируса гепатита С при хроническом течении. Лечение тюменцы получают в дневном стационаре ОИКБ.
«Пациенты поступают из городских и областных поликлиник после прохождения необходимых обследований по направлению наблюдающего врача-инфекциониста. В ОИКБ больнице пациент оформляется на дневной стационар, получает терапию, которая в общей сложности занимает 12 недель. Далее повторяется ряд исследований, после которых пациент снимается с учета по наблюдению и считается излеченным от хронического гепатита С», — пояснили медики.
В настоящее время в отделении проходит лечение около 40 человек. Полный курс терапии завершили четверо пациентов. В течение года планируется оказать помощь еще 10 тюменцам с гепатитом.
Напомним, вирусный гепатит, в том числе С, поражает миллионы людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени. Опасность этого заболевания в том, что в ряде случаев на ранней стадии оно протекает бессимптомно. Гепатит С входит в перечень социально значимых заболеваний, борьба с которыми является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение».