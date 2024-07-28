Гепатит — не приговор: тюменские врачи рассказали о методе лечение опасного вируса

Напомним, вирусный гепатит, в том числе С, поражает миллионы людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени. Опасность этого заболевания в том, что в ряде случаев на ранней стадии оно протекает бессимптомно. Гепатит С входит в перечень социально значимых заболеваний, борьба с которыми является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение».