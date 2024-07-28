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Posted 28 июля, 11:59

Published 28 июля, 11:59

Modified Сегодня, 19:26

Updated Сегодня, 19:26

Гепатит — не приговор: тюменские врачи рассказали о методе лечение опасного вируса

Гепатит — не приговор: тюменские врачи рассказали о методе лечение опасного вируса

28 июля 2024, 11:59
Фото: 1MI
У тюменцев, страдающих от хронического вирусного гепатита С, есть шанс на полное выздоровление. Пройти курс терапии они могут в Областной инфекционной клинической больнице по направлению своего врача, сообщает региональный депздрав.

Противовирусная терапия направленная на элиминацию (удаление из организма) вируса гепатита С при хроническом течении. Лечение тюменцы получают в дневном стационаре ОИКБ.

«Пациенты поступают из городских и областных поликлиник после прохождения необходимых обследований по направлению наблюдающего врача-инфекциониста. В ОИКБ больнице пациент оформляется на дневной стационар, получает терапию, которая в общей сложности занимает 12 недель. Далее повторяется ряд исследований, после которых пациент снимается с учета по наблюдению и считается излеченным от хронического гепатита С», — пояснили медики.

В настоящее время в отделении проходит лечение около 40 человек. Полный курс терапии завершили четверо пациентов. В течение года планируется оказать помощь еще 10 тюменцам с гепатитом.

Напомним, вирусный гепатит, в том числе С, поражает миллионы людей во всем мире, вызывая острую и хроническую болезнь печени. Опасность этого заболевания в том, что в ряде случаев на ранней стадии оно протекает бессимптомно. Гепатит С входит в перечень социально значимых заболеваний, борьба с которыми является одной из главных задач нацпроекта «Здравоохранение».

Количество тюменцев, страдающих вирусным гепатитом, растет
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