Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

На территории Тюменской области сегодня ночью и утром в воскресенье прогнозируются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».