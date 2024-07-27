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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

27 июля 2024, 10:53
Фото: 1MI

Тюменских водителей предупредили об опасности на дорогах из-за тумана

На территории Тюменской области сегодня ночью и утром в воскресенье прогнозируются туманы с ухудшением видимости до 500 метров и менее, сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

По прогнозам метеорологов, 28 июля на юге тюменского региона ожидаются грозы, дожди. Ветер будет дуть со скоростью до 10-14 м/с. Днем температура воздуха составит +15…+20, в ночные часы ожидается до +8…+13.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за обильных осадков затопило городские дороги и дворы. Над устранением последствий дождей дорожные службы работали всю ночь.

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