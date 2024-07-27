Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Автовладельцам рекомендуют соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
По прогнозам метеорологов, 28 июля на юге тюменского региона ожидаются грозы, дожди. Ветер будет дуть со скоростью до 10-14 м/с. Днем температура воздуха составит +15…+20, в ночные часы ожидается до +8…+13.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени из-за обильных осадков затопило городские дороги и дворы. Над устранением последствий дождей дорожные службы работали всю ночь.